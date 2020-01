von Gerald Jarausch

Es gibt Dinge, die nutzen sich praktisch nie ab. Ein gutes Beispiel ist der Kabarettist Klaus Birk. Er kommt seit mehr als 20 Jahren regelmäßig nach Radolfzell, um sein Publikum zu unterhalten. Und das ist ihm treu, so wie Birk selbst dem Kabarettwinter im Radolfzeller Milchwerk.

Am Samstag war es wieder soweit: Birk betrat die Bühne im Milchwerk und zum ersten Mal sogar im großen Saal. Das war zwar nicht seiner ungebrochenen Sympathie in Radolfzell geschuldet, sondern einer Doppelbelegung des Kleinen Saales, es wirkte sich aber auch nicht nachteilig auf die Qualität des Auftritts aus. Besonders unterhaltend ist Klaus Birk, wenn er humorvoll die Schwaben aufs Korn nimmt. Da plaudert einer aus dem Nähkästchen und hat bei den badischen Nachbarn schnell ein Stein im Brett.

Tief in der Seele der Schwaben verwurzelt, lästert er über die Eigenarten in der Landeshauptstadt, berichtet vom Trump Tower, aussterbenden Tierarten in städtischen Raum und der schwäbischen Haltung im Allgemeinen. Dazu zählt unter anderem das Fehlen der Muskulatur zum Lachen. Frei nach dem Motto „Man hat‘s, aber man zeigt‘s nicht“ weigert sich der Schwabe, schön und freundlich zu sein: „Ich seh doch nicht schön aus, damit mein Gegenüber was Schönes sieht und ich muss mir ihn anschauen.“ Das ist das Terrain, auf dem sich Klaus Birk sichtlich wohl fühlt und vor allem im äußersten Süden der Republik immer wieder seiner Zuhörer beglücken kann.

Gleiches gilt für seine Beobachtungen des Zwischenmenschlichen. Aus denen hört man die langjährige Selbsterfahrung heraus. Auch wenn mitunter die Evolution herhalten muss, um zu erklären, warum Frauen und Männer so unterschiedlich sind, ergeben sich durchaus praktische Tipps für den Alltag. „Lassen sie ihn ein Problem lösen“, riet er den anwesenden Frauen und hatte auch die gleich auf seiner Seite. Mit dieser Art Humor empfahl sich Klaus Birk erneut für einen weiteren Besuch in Radolfzell.