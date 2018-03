Radolfzell Ein Zuhause für junge Sportler: Der Boxclub Radolfzell und sein Trainer Rocco Rando bei den Stadtgeschichten

Rocco Rando leistet zwei Dinge zur gleichen Zeit: er macht seine Schützlinge körperlich fit und sorgt nebenher für eine sanfte Integra­tion der Migranten.

Am 14. und 15. April stehen im Milchwerk andere Menschen als sonst im Fokus. Für die Stadtgeschichten hat Produzent, Regisseur und Kameramann Rainer Jörger unter anderem den Radolfzeller Boxclub ausgewählt. Die Argumentation ist einfach: "Weil die hier aktive Integrationsarbeit leisten", sagt er.

In der Tat ist die Trainingsgruppe von Rocco Rando ein bunter Haufen verschiedener Nationen. Italiener, Afghanen, Iraner, Deutsche und Russen trainieren hier in trauter Gemeinschaft. So mancher kommt sogar nur zum Training, um körperlich fit zu bleiben. "Etwa zehn bestreiten auch Wettkämpfe", gibt Rocco Rando Auskunft. Er freut sich, dass der Boxclub Teil der Stadtgeschichten sein darf, die Rainer Jörger über Monate zusammen trägt und die im Milchwerk Teil einer Show werden, bei der der SÜDKURIER als Medienpartner auftritt.

Trainingsleiter Rocco Rando kam nach Versuchen im Fußball und Karate zu dem Sport, den viele Menschen als martialisch empfinden. "In diesem Sport ist Ganzkörperbeherrschung und Fitness gefragt. Es geht nicht darum, dem Gegner auf die Fresse zu hauen. Boxen ist hohe Kunst. Es ist Fechten mit Fäusten, es geht um Respekt und Fairplay", erklärt er. Dass es um Respekt und Teamgeist geht, will Rocco Rando seinen Schülern vermitteln. Im Boxclub trainiert er vier Mal wöchentlich rund 25 Sportler im Alter von acht bis 30 Jahren. Deren Situation kann er gut nachvollziehen. Als 18-Jähriger kam er aus Italien an den Bodensee und musste die Sprache neu lernen, Freundschaften schließen, ein Zuhause finden. Mit dem Training möchte er den jungen Leuten einen Ort geben, "wo sie ihre Energie abfeuern und sich aufgehoben fühlen", sagt er.

