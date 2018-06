Radolfzell Ein Schäferhund hat eine Kellnerin in der Radolfzeller Innenstadt angefallen und gebissen

Tierrettung bringt den Schäferhund auf Anordnung der Stadtverwaltung in ein Tierheim

Nach einem Hundebiss in den Unterarm hat sich eine Mitarbeiterin einer Gaststätte in der Radolfzeller Innenstadt in ärztliche Behandlung begeben. Wie die Polizei mitteilt, soll sie von einem Schäferhund eines Gastes beim Bezahlen angesprungen und gebissen worden sein. Ohne sich um den Vorfall zu kümmern, habe der Mann mit seinem Hund die Gaststätte verlassen. Eine Streife habe den Mann auf dem Rene-Moustelon-Platz angetroffen. Dort habe sich der Hund erneut von seinem Besitzer losgerissen. Ein Polizist habe den Hund eingefangen und angeleint. Die Stadtverwaltung Radolfzell habe angeordnet, dass der Schäferhund von der Tierrettung in ein Tierheim gebracht werden sollte, so die Information der Polizei. Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 15.30 Uhr. Gegen den Hundehalter wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.