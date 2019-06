Er bietet Wildtieren mehr Nahrung als andere Gartenformen und ist gut an das heimische Klima angepasst – der Naturgarten. Im Rahmen eines Wettbewerbs sucht Radolfzell derzeit die schönsten Exemplare in der Stadt. Aber was genau macht einen Naturgarten überhaupt aus? Wir haben mit Ann Katja Weiß und Heinrich Holewa von der Abteilung Landschaft und Gewässer der Stadtverwaltung Radolfzell gesprochen. Weiß ist Gärtnermeisterin, Holewa arbeitet als Baumkundler, ein sogenannter Arborist.

Was ist ein Naturgarten?

Die Bepflanzung in Naturgärten besteht aus heimischen, an das Klima und die Bodenbegebenheiten angepasste mehrjährigen Pflanzen, die nicht nach jedem Jahr ersetzt werden müssen. Der Garten sollte zudem genügend Brut- und Nahrungsmöglichkeiten für Tiere bieten, außerdem wird auf versiegelte Flächen verzichtet, damit Regenwasser versickern kann. Alternativ zu Beton und Pflasterungen können etwa Flächen aus Rasenpflaster oder Schotterrasen angelegt werden. In einem Naturgarten kommen außerdem keine Pestizide und kein künstlicher Dünger zum Einsatz.

Radolfzell Unseren Singvögeln droht der Hungertod Das könnte Sie auch interessieren

Welche Pflanzen sind hierzulande in einem Naturgarten zu finden?

Weil der Boden in Radolfzell sehr kalkig ist, sollten hier Gewächse gepflanzt werden, die auch daran angepasst sind. Im schottrigen Boden mit Feinanteilen, genannt Wandkies, wachsen unter anderem der aufrechte Ziest, der insbesondere die gefährdete Holzbiene anlockt. Gräser lockern zudem das Erscheinungsbild des Naturgartens auf. Ist Humus vorhanden, kann auf ihm eine Wildblumenwiese mit Wiesensalbei, Margeriten und Taubenskabiose angesät werden. Wie Ann Katja Weiß betont, sind für Insekten auch frühblühende Wildformen von Knollen- und Zwiebelpflanzen wie Krokusse wichtig. Sie bieten eine erste Nahrung nach dem Winter.

Gärtnermeisterin Ann Katja Weiß und Baumkundler Heinrich Holewa genießen die naturnahe Gestaltung der Beete neben den Wegen | Bild: Marinovic, Laura

Darf in einem Naturgarten Obst und Gemüse angepflanzt werden?

Wer einen Naturgarten anlegt, muss auf Obst- und Gemüsebeete nicht verzichten. Auch Kräuter und andere Pflanzen bieten Tieren ein umfangreiches Nahrungsangebot. Außerdem weist Ann Katja Weiß darauf hin, dass es spezielle alte Obst- und Gemüsesorten wie Topinambur gibt, die sich selbst vermehren können und robust sind. Mit ihrer Anpflanzung kann die Artenvielfalt aufrecht erhalten werden.

Welche Tiere profitieren von einem Naturgarten?

Generell gilt: Ein Naturgarten eignet sich für die Tiere, für die genügend Angebote vorhanden sind. Wer Insekten unterstützen möchte, der kann laut Heinrich Holewa beispielweise offenblütige Blumen anpflanzen, die einen leichten Zugang zum Nektar ermöglichen. Vögel dagegen brauchen Nisthilfen, Samen oder Beeren und Reptilien trockene Plätze mit Steinen, zwischen denen sie sich verkriechen können. Igel lassen sich mit ruhigen Ecken mit Totholz oder künstlichen Igelhütten anlocken, zudem sollte ihnen zuliebe auf Zäune verzichtet werden, die bis zum Boden reichen und unter denen die Tiere stecken bleiben könnten.

Radolfzell Bunte Landeplätze für Insekten: Wo in Radolfzell naturnahe Bepflanzung zu finden ist Das könnte Sie auch interessieren

Muss ein Naturgarten intensiv gepflegt werden?

Wie Heinrich Holewa und Ann Katja Weiß erklären, müssen Naturgärten wie andere Gärten auch gepflegt werden, damit sie ordentlich aussehen und nicht wuchern. Dazu gehört die Entfernung von Unkraut und das Zurechtschneiden von Stauden im Frühjahr, bevor diese wieder austreiben. Spezielles Staudensubstrat kann der Unkrautbildung entgegenwirken und damit die Arbeit erleichtern.

Können auch Laien einen Naturgarten anlegen?

Heinrich Holewa rät ungeübten Gärtnern zur Planung eines Naturgartens einen Fachmann hinzuzuziehen. Dieser wisse genau, welche Pflanzen für welchen Boden, welches Klima und welchen Standort innerhalb des Gartens geeignet sei. Zu viel Schatten oder Sonne könne den Pflanzen zum Beispiel schaden. Auch beim ersten Düngen, Jäten und Schneiden sei es ratsam, diese von einem Fachmann durchführen zu lassen und dabei aufmerksam zuzusehen. Ansonsten sei die Pflege eines Naturgartens auch für Laien zu bewältigen, solange diese sich über die Gewächse informieren.

Nahrung für Insekten: Im Stadtgarten blühen derzeit zahlreiche Pflanzen | Bild: Marinovic, Laura

Müssen Gartenbesitzer sich in einem Naturgarten einschränken?

Nein. „In einem Naturgarten dürfen alle leben“, betont Heinrich Holewa. Dazu gehört neben den Wildtieren auch der Mensch und seine Haustiere. Wer sich also einen Sitz- oder Grillplatz inmitten der Pflanzen wünscht, kann diesen anlegen. Wichtig ist, dass auch hierfür keine Flächen versiegelt, sondern wassergebundene Decken verwendet werden. Auch Pflanzen, die nicht heimisch sind oder Tieren wenig Nahrungsmöglichkeiten bieten, sind punktuell in einem Naturgarten erlaubt. Auf zu viel und zu helle Beleuchtung sollte dagegen verzichtet werden, da hiervon Insekten angezogen werden, die in den Lampen eingesperrt werden könnten. Außerdem bringt das Licht während der Nacht Vögel und Fledermäuse durcheinander. Wer unbedingt eine Beleuchtung braucht, sollte darauf achten, dass diese nur kurz in Betrieb ist.

Gaienhofen Sonnenschutz für Pflanzen und Duschen für Rinder: Wie Landwirte auf die Hitze reagieren Das könnte Sie auch interessieren

Was sind Alternativen zu Pestiziden oder Kunstdünger?

Heinrich Holewa rät Besitzern eines Naturgartens, einen Kompost anzulegen, in dem der Abfall aus dem Garten entsorgt und später als Dünger wieder verwendet werden kann. Anstatt Schädlinge mit chemischen Mitteln zu bekämpfen, rät er zudem zum Einsatz von Nutztieren, etwa Ohrwürmern, auch Ohrenzwicker genannt. Diese lassen sich mithilfe eines speziellen Ohrwurmtopfes anlocken und fressen unter anderem Blattläuse. Gegen Krankheiten wie Pilze sind zudem Hausmittel wie Brennesseljauche, Steinmehl oder bestimmte Essenzen wirkungsvoll.

Hier gibt es weitere Tipps

Im Internet gibt auch der Naturschutzbund (NABU) Hinweise und Tipps zu Naturgärten. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat zudem einen Flyer herausgegeben.