von Natalie Reiser

Zum fünften Mal findet die Tischmesse Kinder- und Jugendhilfe statt. Am 8. November werden 60 Teilnehmer im Foyer des Milchwerks darüber Auskunft geben, welche Angebote sie für Kinder, Jugendliche und deren Familien bieten. Die Messe ist öffentlich, der Besuch kostenlos. Zudem soll Institutionen, Initiativen und Verbänden die Möglichkeit geboten werden, sich stärker zu vernetzen.

Durchgeführt wird die Messe von der Abteilung Kinder und Jugend der Stadt Radolfzell in Kooperation mit dem Landkreis Konstanz und dem Diakonischen Werk. Bürgermeisterin Monika Laule und Stefan Basel, Sozialdezernent des Landkreises, werden die Messe eröffnen. Musikalische Begleitung will die Musikschule bieten. Wie in den vergangenen Jahren soll am Anfang des Messebesuchs ein Impulsvortrag einen sozialen Schwerpunkt beleuchten. Bildungsmanagerin Anke Schlums wird einen Überblick über die Verteilung der Altersgruppen in Radolfzell und die jeweiligen Angebote geben.

Kunstwerk von Sabine K. Braun

Dabei will sie unter anderem darstellen, wie groß die Gruppe der Zwölf bis 17-Jährigen ist, die, so Schlums, „noch nicht so gut bedient ist“. Jugendliche seien im Alltag stärker als Erwachsene an die Stadt gebunden und wollten daher ihre Interessen vor Ort vertreten wissen. Welche Ideen sie gerne realisiert sähen, werden Vertreter des Jugendgemeinderats danach vorstellen.

Auf den Einladungen zur Messe und Plakaten ist im Hintergrund ein Kunstwerk von Sabine K. Braun zu sehen. Aus Papier hat sie ein Netzwerk gefertigt, das einem Drahtzaun ähnelt. Sich zu vernetzen sei gerade im Bereich der professionellen und ehrenamtlichen Hilfe für Familien sehr wichtig, betont Laule. Die Messe biete sowohl einen guten Überblick über das breite Angebot für alle Lebensabschnitte von Kinderbetreuung bis zur Hospizarbeit, als auch die Möglichkeit zum Austausch zwischen den Akteuren. In punkto Vernetzung habe sie die Messe in den vergangenen Jahren als hochlebendig, einem Bienenstock gleich, erlebt, meinte Jugendreferentin Eva-Maria Beller.

Auf Stellwände wird in diesem Jahr verzichtet

Die Veranstaltung alle zwei Jahre durchzuführen, hält sie für wichtig, um über den aktuellen Stand von Projekten und Angeboten zu informieren. Auch neuen Mitarbeitern werde so die Möglichkeit gegeben, sich vorzustellen und Kontakte zu knüpfen. Damit sei ein primäres Ziel der Messe erreicht, dennoch wollten die Veranstalter sich stärker an die Öffentlichkeit wenden, ergänzte Bärbel Wagner, Fachbereichsleiterin des Diakonischen Werkes. Auf Stellwände werde in diesem Jahr verzichtet. Der Blick von Besuchern soll so frei durch das ganze Foyer, über alle Tische, schweifen können. Susanne Herz vom Landkreis Konstanz bedankte sich für die starken Kooperationen und die Teilnahme zahlreicher Aussteller, die diese im Landkreis einzigartige Veranstaltung erst möglich machten.

Die Aussteller

Für die Tischmesse Kinder- und Jugendhilfe haben sich 60 Institutionen, Initiativen, gemeinnützige Vereine und Verbände angemeldet. Einige der Teilnehmer sind: Elternkreis drogenabhängiger Jugendlicher, Psychologische Beratungsstellen des Landkreises und der Diakonie, Dorfhelferinnenwerk, Pestalozzi Kinderdorf, Caritas, Arbeiterwohlfahrt, Arge-Iznang, Schulsozialarbeit, Alevitischer Kulturverein, TC Rebberg, Präventionsrat, Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätten und Schulen, Stadtmuseum und –bibliothek.

Die Messe findet am Freitag, 8. November, von 14 bis 17 Uhr im Milchwerk statt. Der Eintritt ist kostenlos. (rei)

Informationen im Internet:

