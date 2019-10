Ein Mitarbeiter der Abteilung Integration, Soziales, Bürgerschaftliches Engagement und Senioren der Stadtverwaltung Radolfzell ist heute, Mittwoch, von einem unbekannten Mann mit einem Kopfstoß angegriffen worden. Wie die Pressestelle des Rathauses mitteilt, gehe es dem Mitarbeiter den Umständen entsprechend gut. Der Mann habe den Mitarbeiter bei einem Beratungsgespräch unvermittelt angegriffen.

Ein Motiv ist nicht erkennbar

„Der Grund ist unklar“, so die Pressestelle. Dem Kopfstoß vorausgegangen seien ein, zwei Fragen des Mitarbeiters. Ein Streit habe sich nicht erkennbar entzündet. Unklar sei auch, welches Anliegen der Mann hatte und woher er kam. Zuvor war er im Rathaus und wurde von dort an die Abteilung Integration, Soziales, Bürgerschaftliches Engagement und Senioren am Obertor verwiesen. Nach dem Vorfall haben die Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Polizei gerufen, die innerhalb kürzester Zeit vor Ort in der Dienststelle am Obertor war. Noch läuft die Fahndung.

Die Täterbeschreibung

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,90 Meter groß und 30 Jahre alt, schlank aber muskulös gebaut, braune, zurückgegelte Haare, markante Wangenknochen, dunkle Augen, dunkler Teint. Er spreche sehr gebrochen Deutsch, habe eine dunkle Kleidung angehabt und einen auffällig großen dunklen Rucksack getragen. Nach Angaben des Rathauses werde der Mitarbeiter Anzeige wegen Körperverletzung stellen. Wie die Pressestelle weiter berichtet, hätten Mitarbeiter der Stadtverwaltung erst vor kurzem in einem anderen Fall die Polizei rufen müssen: „Die Mitarbeiter der Abteilung stellen in der jüngsten Vergangenheit ein größeres Aggressionspotenzial und eine geringere Gesprächsbereitschaft fest.“