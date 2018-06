Radolfzell Ein Kur-Tag für die Radolfzeller

Die Reha-Einrichtungen auf der Mettnau werden 60: Tag der offenen Tür am kommenden Sonntag

Die medizinischen Reha-Einrichtungen der Stadt Radolfzell laufen schon seit ihrem Start am 7. Juni 1958 unter dem Namen der Halbinsel, auf der ihre Kliniken errichtet worden sind: Mettnau. In den ersten fünf Jahrzehnten legte man noch Wert auf den identitätsstiftenden Zusatz Kur. Damit auch klar war, dass die "Mettnau-Kur" die Einrichtung und die Mettnau der Ort ist. Im jüngsten Jahrzehnt nennen sich die medizinischen Einrichtungen nur noch Mettnau – und das bitteschön durchgängig großgeschrieben: "METTNAU".

Diese Feinheiten neuzeitlichen Marketings sind nicht jedem Radolfzeller geläufig, er unterscheidet nach wie vor zwischen Mettnau und Kur. Wohl dürfte er erfreut zur Kenntnis nehmen, dass er als Einheimischer zum 60. Geburtstag zu einem Tag der offenen Tür auf die Mettnau geladen ist. Am Sonntag, 10. Juni, wollen die Reha-Einrichtungen der Bevölkerung einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Marketingleiterin Lena Möller und Verwaltungsleiter Philip Hodecker haben ein Programm zusammengestellt, das informativ und unterhaltend sein soll.

Informativ sollte es sein, weil die Angebote auf der Mettnau sich in den vergangenen 60 Jahren deutlich weiterentwickelt haben. "Gerade das Medizinische hat sich massiv verändert", berichtet Verwaltungsleiter Hodecker bei der Vorstellung des Programms. Deshalb darf es auch ein bisschen Theorie sein. Chefarzt Robin Schulze hält Vorträge in der Werner-Messmer-Klinik über das Herz-Kreislauf-System, Sportmediziner Christian Cramer beschreibt in der Hermann-Albrecht-Klinik, wie man effektiv und sicher trainieren kann und Monika Sattler als Leiterin der Ernährungsberatung berichtet in der Messmer-Klinik, was man über Zuckerstoffe wissen sollte.

Nach der Theorie kommt die Praxis. Im Kurmittelhaus in der großen Halle werden sportliche Übungen zum Ausprobieren und Qigong zum Mitmachen angeboten, in der kleinen Halle kann man das Bogenschießen testen. "Unsere sportliche Abteilung ist gut besetzt", verspricht Marketingleiterin Möller. Auch die Mitarbeiter der medizinischen Abteilung sind vertreten, in der Werner-Messmer-Klinik wird ein Gesundheits-Parcours aufgebaut. Lena Möller: "Da kann man verschiedene Werte messen lassen."

Ein wichtiger Punkt im Programm am Tag der offenen Tür sind die Rundgänge durch die Einrichtungen der Kur. Um 13, 15 und 16 Uhr trifft man sich am "Infopoint" vor dem Kurmittelhaus. Dann darf auch der Nicht-Kurgast einmal nachschauen, wie es sich im neuen Bettenhaus der Hermann-Albrecht-Klinik so nächtigt. Und im Scheffelschlösschen gibt es Sonderführungen zum Leben des verstorbenen Dichterfürsten Joseph Victor von Scheffel.

Der Tag der offenen Tür wird musikalisch bespielt. Von 11 bis 13 Uhr spielt das Andrea Mayer Quartett vor dem Strandcafé "Jazz am Steg", sie werden um 14 Uhr von den Schnooke Vielharmoniker abgelöst. Die Narrenmusik der Narrizella spielt von 14 Uhr bis 15 Uhr vor dem Café im Kurpark.