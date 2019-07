Am Samstag, 6. Juli, lädt die Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH gemeinsam mit dem Familienverband und dem SÜDKURIER von 10 – 14 Uhr zum Aktionstag „Herz für Kinder“ in die Radolfzeller Innenstadt ein. Dabei stehen die kleinen Besucher der im Mittelpunkt.

Buntes Programm

Die teilnehmenden Vereine und Organisationen haben bei der 14. Auflage des Aktionstages „Ein Herz für Kinder“ ein buntes Programm zusammengestellt. Während die Eltern einkaufen oder einfach nur in Ruhe durch die Geschäfte bummeln, können die Kinder einen Spieleparcours an rund 22 Stationen absolvieren. Zwischen Seetorplatz und seemaxx finden die Besucher viele verschiedene Mitmachstationen, bei denen Geschicklichkeit, Gleichgewicht, Tastsinn und eine kleine Portion Glück gefragt sind. Das reicht vom klassischen Dosenwerfen und „Hau den Lukas“ über das Fahren mit einer Carrera-Bahn bis hin zum Führen eines Rettungshundes über einen Geräte-Parcours. An anderer Stelle gilt es, Teller zu jonglieren oder mit verbundenen Augen Materialen zu erkennen. Auch der SÜDKURIER wird mit seinem Basketball-Modul auf dem Seetorplatz vertreten sein. Neben dem Spieleparcours können sich die Kinder auf die Sparkassen-Puppenbühne freuen, deren Aufführungen um 11, 11.30, und 12.45 Uhr stattfinden. Der Kleintierzuchtverein Radolfzell ist mit einer Tierschau mit Streicheltieren vor Ort und die Stadtbibliothek bietet einen Kinderbuchflohmarkt an. Das Technische Hilfswerk (THW) wird sich und seine Geräte vorstellen und die Kinder können hier ihr Geschick bei verschiedenen Aufgaben unter Beweis stellen. Das traditionelle Kinderschminken ist natürlich ebenfalls wieder mehrfach geboten. Unter anderem findet sich das beim Querklecks-Sommerfest am Milchwerk. Dort finden gleich etliche Aktionen und ein buntes Unterhaltungsprogramm statt. Außerdem wird dort ein spezielles Dreirad-Tandem vorgestellt.

Das seemaxx bietet unter anderem eine Puppenbühne mit Zaubershow, Ballkunst und Zirkusvorführungen, Modellbootfahren und Wasserballlaufen an. Die Eltern können sich an den Ständen der Organisationen und Vereine über Angebote für Kinder informieren. Der Einzelhandel beteiligt sich mit Rabatt-Aktionen. Nina Hanstein, Geschäftsführerin der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH, die den Tag gemeinsam mit SÜDKURIER und Familienverband Radolfzell veranstaltet, ist sich sicher, dass der Tag für die Familien wie gemacht ist: „Mit Herz für Kinder können wir zeigen, dass Radolfzell für Familien mit Kindern viel zu bieten hat“, sagt sie.

Preise und Gutscheine

Auch in diesem Jahr gilt „Dabeisein ist alles“ – jedes Kind, das mindestens acht Stationen erfolgreich absolviert hat, erhält eine Urkunde und einen Eisgutschein. Unter den Teilnehmern werden wieder tolle Preise vergeben. Das Losentscheidet, wer bei der Preisverleihung Ende Juli auf dem Abendmarkt einen Gewinn in Empfang nehmen dürfen.

Infos und Kontakt

Der Aktionstag „Herz für Kinder“wurde ursprünglich von der Aktionsgemeinschaft Radolfzell ins Leben gerufen. Nach einer jahrelangen Kooperation mit der Tourismus- und Stadtmarketing GmbH (TSR) übernahm diese die Organisation. Weitere Informationen zum Aktionstag finden sich auf der Homepage unter

http://www.radolfzell-tourismus.de