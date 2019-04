Es ist eine Erfolgsgeschichte. Das Zunfthaus der Narrizella Ratoldi wird in diesen Tagen zehn Jahre alt. Und noch immer sind Zunftpräsident Martin Schäuble, Oberholzer Roland Zimmer und Architekt und Narrizella-Mitglied Thomas Kauter stolz auf das Projekt an dem die ganze Zunft mitgearbeitet hat. „Das Haus hat alle näher zusammengeführt“, fasst Schäuble den Zunfthaus-Effekt zusammen. Durch die Arbeiten hätten sich die einzelnen Abteilungen und Mitglieder des Vereins neu kennen gelernt. Die Verantwortung für das Geschaffene habe alle zusammengeschweißt. Und dies gilt es zu erhalten.

Auch zehn Jahre später sind die drei treibenden Kräfte hinter dem Umbau Gebäudes zufrieden damit, wie sich das Zunfthaus als Institution entwickelt hat. „Die Radolfzeller nehmen das Haus an, das freut uns besonders“, sagt Thomas Kauter. Man habe von Anfang an ein Haus haben wollen, in dem nicht nur Fasnacht gefeiert werden kann, sondern auch Kultur, Unterhaltung und Tradition ihren Platz bekommen. Das alles vereint das Zunfthaus. Und jeder kann daran teilhaben. Das Zunfthaus steht auch für private Feiern zur Verfügung. Fast jede Woche findet eine Veranstaltung in der Kaufhausstraße statt. „Das Konzept, so wie wir es uns vorgestellt haben, ist voll aufgegangen“, sagt Kauter.

Zunfthaus war in keinem guten Zustand

Dabei sah anfangs alles nicht ganz so rosig aus. Als die Narrizella das Haus des Malermeisters Koch im Jahr 2003 erworben hatte, war es in keinem guten Zustand. Roland Zimmer leitete die Arbeiten und erinnert sich an die Menge an Schutt, welche man Anfang aus den Räumen getragen hatte. „Zwei Wochen lang haben wir 30 Mulden Bauschutt herausgetragen“, erinnert er sich. Danach habe man mit dem unteren Bereich angefangen und den heutigen Veranstaltungsraum provisorisch hergerichtet. Noch in der Bauphase begannen die kulturellen Veranstaltungen. Man habe eben nach Einnahmequellen gesucht, so Schäuble.

Heute tragen die Einnahmen vom Zunfthaussommer die laufenden Kosten. Doch auch finanziell hat sich das Projekt bestens entwickelt. Laut Martin Schäuble sei nur noch der reine Kaufbetrag des Hauses übrig, alles andere sei abbezahlt. Und das nicht etwa durch steigende Mitgliedsbeiträge, sondern durch den Verein selbst, seine Aktivitäten und der ehrenamtlichen Arbeit der Mitglieder. Dass dies nur gemeinsam gestemmt werden konnte, habe der ganzen Narrizella einen neuen Auftrieb gegeben. Für das Zunfthaus hätten alle, die mitgeholfen haben, eine gewisse Verantwortung entwickelt. „Eigentlich kann sich niemand mehr vorstellen, ohne das Zunfthaus zu sein“, sagt Schäuble. Für die nachkommenden Generationen gelte es nun, dieses Verantwortungsgefühl zu lernen, ohne am Bau beteiligt gewesen zu sein. Nur dann könne man das Geschaffene auch erhalten, sind sich alle drei einig.