Für 40 Euro ein Fahrrad kaufen – was für viele unglaublich klingt, ist beim Fundfahrradverkauf der Stadt Radolfzell möglich. Hier sind 40 Euro sogar noch viel, die meisten Räder werden für wesentlich weniger angeboten, das Billigste kostet zwei Euro.

Im vierteljährlichen Takt wird der Verkauf ausgerichtet. Obwohl im Lager des Bürgerbüros in einem Kellerraum am Bahnhofsplatz fast 100 Fahrräder aufgereiht sind, durfte die Abteilung für Fundsachen des Bürgerbüros beim Verkauf Anfang Mai nur etwa 60 Exemplare anbieten. Bei den meisten handelte es sich um Erwachsenenräder. Der Grund hierfür: „Die Fahrräder müssen ein halbes Jahr hier stehen, danach dürfen wir sie verkaufen“, erklärt Walter Muffler, der den Verkauf gemeinsam mit seinem Kollegen Klaus Glaser leitet. Das gebe der Gesetzgeber vor.

Die Fahrräder gelangen auf unterschiedlichen Wegen in das Lager der Stadt. So bringen zum Beispiel Bürger Exemplare, die schon lange Zeit unbenutzt an einem Ort herumstehen. Oder aber der die Fahrräder werden bei der Polizei abgegeben, wo sie schließlich Mitarbeiter des Bauhofs abholen. Aber egal, auf welchem Weg, „die bei uns abgegebenen Fahrräder werden alle mit der Polizei abgeglichen“, sagt Muffler. So wird sicher gegangen, dass keines davon gestohlen und von seinem Besitzer als vermisst gemeldet wurde.

Vor dem Verkauf werden die Fahrräder mit einem Einstiegspreis ausgezeichnet. Diesen legt die Stadt abhängig von Marke und Zustand fest. „Man weiß ungefähr, wie viel die Leute ausgeben würden“, sagt Muffler. Ist nur ein Käufer an einem Fahrrad interessiert, kann er es direkt für den Einstiegspreis mitnehmen. Gibt es mehrere Interessenten, so wird das Fahrrad an den Meistbietenden versteigert. Das Höchstgebot Anfang Mai beläuft sich auf 46 Euro. Wie viel Geld Walter Muffler und Klaus Glaser einnehmen, hängt davon ab, wie dringend die Käufer das Fahrrad haben möchten. Der Erlös fließt an den Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung.

Insgesamt fanden Anfang Mai zwölf Fahrräder einen neuen Besitzer – dreizehn weniger als beim vergangenen Verkauf im Februar, obwohl damals ähnlich viele Räder angeboten wurden. Dass es nun weniger waren, könnte damit zusammenhängen, dass das Regenwetter viele Bürger davon abschreckte, ihre Wohnungen zu verlassen. „Letztes Mal waren schon mehr da“, räumt Walter Muffler ein. Allerdings sei der Verkaufserfolg nicht nur vom Wetter abhängig: „Wer unbedingt ein Fahrrad will, kommt auch bei Regen vorbei.“

Die Fundräder, die nach dem Verkauf übrig geblieben sind, werden bei den nächsten Malen wieder angeboten – sofern die Räder nicht schon seit Jahren im Besitz der Stadt sind. Da die Lagerkapazität des Bürgerbüros begrenzt ist, müssen unbeliebte Exemplare nach einer Weile dann nämlich doch verschrottet werden.