von Georg Lange

Männer umgreifen die Taille ihre Partnerinnen und ziehen sie dicht an sich. Frauen legen die Köpfe auf die Schulter ihrer Männer und schauen ihren Partner verträumt an – im Milchwerk war Kuscheln angesagt. Fast 1100 Besucher schwelgten in den Klängen, Melodien und Harmonien des deutschsprachigen Songwriters Gregor Meyle. Auch wenn man seinen Gesang nur schwer verstehen konnte, so waren die Besucher begeistert von seinen tiefgründigen Texten, den Wohlklängen seiner Melodien und von seiner zehnköpfigen Begleitband. Doch irgendwo hatte man seine musikalischen Weisen schon gehört: Bei Selig, U2, Roger Cicero, Xavier Naidoo oder UB 40. Aber definitiv nicht in dieser Ruhe, mit dieser nonchalanten Ausstrahlung und dieser charakteristischen Stimme. Auf Anhieb eroberte Meyle seine Gäste.

Bescheiden und authentisch

Lukas kam aus Oberndorf am Neckar zum Konzert angereist. Den Musiker mit eigener Band reizte es spontan mit auf der Bühne stehen zu wollen und empfand einen Spaß an der Mehrstimmigkeit der Instrumente und im Gesang: Das Konzert sei genial. Man mache die Augen zu und sei sofort in einer anderen Welt, so sein Eindruck. "Großartig", zeigte sich Irene aus Stuttgart vom familiären Charakter des Konzertes berührt. Bereits seit ein paar Jahren verfolgte sie den Künstler, den sie in Radolfzell zum ersten Mal live erlebt hatte. Sie schätzte seine Texte, die Bescheidenheit und das Authentische in seinen Liedern.

Susanne aus Konstanz kam mit ihrem Mann zum Konzert: Spontan quellen ihr Worte aus dem Mund wie unglaublich, gefühlvoll und harmonisch: "Texte die einfach ins Herz treffen", so ihr Eindruck vom Künstler, den sie zuvor nicht kannte. Das Miteinander der Band sei unglaublich toll. Man könne in seine Musik versinken. Elisa und Thomas aus Radolfzell waren vom Konzert emotional berührt und zeigten sich von Meyles persönlichen Geschichten sehr bewegt. Elisa beobachte Besucher mit Tränen in den Augen als Meyle vom Tod seiner Mutter und von der Geburt seiner Tochter erzählte.

