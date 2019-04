von Georg Lange

Als die erste Helferin den Markelfinger Schopf betrat, stand sie wie geschockt im Raum: Im ersten Moment sei ihr schon etwas anders geworden, erinnert sich Brigitte Greifenegger an den Anblick von 24 Kubikmeter lose gestapeltem Thuja-Geäst, das auf Helfer für den Grobschnitt wartete – eine Heidenarbeit.

Veronika Harter hatte die Thujen vor Wochen mit jungen Männern in den Schopf geschleppt. Die von Markelfingern gespendeten Zypressengewächse wurden in mehreren Schritten geschnitten, gebunden und mit 2800 Meter Blumendraht an ein Metallrohrgerüst gebunden und mit über 3000 bemalten Ostereiern geschmückt.

Schon die Vorbereitungen sind ein Erlebnis

Die Vorbereitungen zum Osterbrunnen sind allein schon ein Erlebnis. Am Samstag, 13. April, 11 Uhr, wird der Osterbrunnen nun an der Ampelkreuzung der Radolfzeller Straße in Markelfingen mit Gastrednern eingeweiht.

Bei einem Fest segnet der Kooperator der Seelsorgeeinheit, Jörg Waldvogel, den Brunnen. Der österliche Festschmuck wird von Jahr zu Jahr prächtiger. Hinzu kommen zwei kleine Obelisken mit immergrünen Zweigen.

Christine Kübel hilft zum zweiten Mal mit. Als sie im Vorjahr mit dem Bus am Markelfinger Schopf vorbeifuhr, entdeckte sie die Vorbereitungen zum Osterbrunnen. Dann las sie einen Helfer-Aufruf. Letztes Jahr half sie beim Grünschnitt mit – mehr hatte sie sich zunächst nicht zugetraut. Doch in diesem Jahr war die 77-Jährige von Anfang an dabei: Beim Abholen des Geästs, beim Schneiden und Binden der Thujazweige und dem Stecken der Eier in das Gebinde.

Eine Heidenarbeit

24 Kubikmeter Thuja wurden von neun Helfern geschnitten, gebunden und an dem Stahlrohrgerüst befestigt. Christine Kübel stammt aus Markelfingen und lebt in Radolfzell. An fünf Tagen kam sie mit dem Fahrrad zum Schopf, zwei weitere Male karrte sie Materialien mit ihrem Fahrzeug heran. "Es ist für die Allgemeinheit", begreift sie ihre kreative Initiative.

Spaziergänger reagierten sehr unterschiedlich auf die Wiederbelebung des christlichen Brauchs, berichtet die Seniorin: von Bewunderung bis hin zu Spott. Doch meist wurde das grüne Kunstwerk sehr wohlgesonnen aufgenommen. Eine Mitarbeiterin der Bäckerei spendierte den Helferinnen mehrfach süße Stückchen für die Kaffeepause.

Viele Freundschaften bilden sich

An dem Gerüst wurden zwei Lagen an gebundenen Zweigen befestigt. "Zuerst kommt eine grobe mit circa 30 Zentimeter langen Thujazweigen, dann eine weitere mit kleinen Büscheln, die mit Draht an die Gerüstbögen gebunden werden", erläutert Brigitte Greifenegger. "Bei der Grobbindung machte ich mit. Aber beim Feinen fehlt mir die Geduld", bekennt die Augsburgerin: "Da bin ich nur eine Handlangerin."

Bereits im August begannen ihre Vorbereitungen. Bei größter Hitze grundierten Helfer unzählige Eier mit wasserfesten Farben in rot und gelb. Über den Winter wurden die Eier von Hausfrauen und Künstlern mit Motiven bemalt. An frühlingshaften Samstagen halfen mehrere Bürgerinnen im Freien beim Binden des Osterbrunnens.

"Ein großer Zusammenhalt"

"Die Atmosphäre und der Geruch der Thujazweige – das ist einfach etwas ganz Besonderes. Aber es ist auch die Freundschaft", schwärmt Greifenegger: Bei Kaffeepausen versammelten sich die Helferinnen am Nahe gelegenen Bach. "Es ist auch privat ein großer Zusammenhalt. Es hat sich viel daraus geformt", berichtet Greifenegger in ihrem unnachahmlichen Augsburger Akzent.

Seit 15 Jahren lebt sie in Markelfingen. Den Osterbrunnen lernte Greifenegger erst in hier kennen. Sie dankt den vielen Frauen, die mitgeholfen haben. Jedes Jahr würden es immer mehr.