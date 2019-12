Es ist kurz vor Weihnachten. Vor einem kleinen, eher unscheinbaren Gebäude in der Markthallenstraße warten rund 60 Menschen: Jüngere, Ältere, Flüchtlinge und Menschen mit niedrigem Einkommen oder kleiner Rente. Sie alle sind Kunden der Tafel in Radolfzell.

Die Menschen kennen einander, unterhalten sich und helfen etwa den Lieferanten, welche die Lebensmittel bringen, beim Ausparken. Auf dem Grundstück direkt neben dem Polizeirevier geht ein kalter Wind. Dennoch herrscht eine warme, herzliche Stimmung.

Zehn Ehrenamtliche sind zweimal pro Woche im Einsatz

Bevor drinnen der Verkauf beginnt, bereiten die Helfer die Lebensmittel vor. In ganz Deutschland engagieren sich mehr als 60 000 solcher Ehrenamtler für die Tafeln. In Radolfzell sind zehn Personen zweimal pro Woche im Einsatz. „Die Fahrer bringen uns verschiedene Produkte. Wir sortieren dann alles ein“, erzählt Susanne Hiltner. Manche Dinge müssten zudem eingetütet werden. Einer ihrer Kollegen sammle in Läden Brot ein, das ansonsten in der Mülltonne lande.

Christel und Volker Leitz helfen ebenfalls ehrenamtlich in der Radolfzeller Tafel. Sie kümmern sich um die Backwaren. | Bild: Singler, Julian

Bundesweit gibt es mehr als 940 gemeinnützige Tafeln. Die erste wurde 1993 in Berlin gegründet. In erster Linie sammeln sie überschüssige Lebensmittel und verteilen diese an etwa 1,6 Millionen bedürftige Menschen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene. All jene, die nicht genug Geld haben, um im Supermarkt einzukaufen, sind Kunden der Tafeln.

Der Tafel-Laden in Radolfzell ist sehr klein, deshalb können nicht alle Kunden gleichzeitig einkaufen. „Jeder hat eine Kundenkarte, die von uns eingesammelt wird. Danach werden sie gemischt. Der Zufall entscheidet über die Reihenfolge, das ist gerecht“, schildert Hiltner. Immer fünf Kunden gleichzeitig dürften in den Laden. Über Achtzigjährige und Hochschwangere müssten nicht warten. Sie können direkt loslegen, so Susanne Hiltner.

Einer muss der Erste sein...

Markus Lichtenberger hat heute Losglück. Er zählt dieses Mal zu jener Gruppe, die zuerst einkaufen darf. „Sonst warte ich auch mal zwei bis drei Stunden. Vor allem, wenn es kalt ist, ist das hart“, sagt er. Seit knapp einem Jahr komme er regelmäßig zur Tafel, erklärt Lichtenberger.

Überwiegend decke er sich hier mit Milchprodukten ein. Brot besorge er sich in der Regel woanders. „Pro Woche habe ich 30 Euro zum Leben. 20 Euro davon gebe ich bei der Tafel aus und zehn Euro in anderen Geschäften.“

Susanne Hiltner (links) und Hildegard Gallenschütz inmitten von 80 Geschenktüten. Zu Weihnachten erhält jeder Tafel-Kunde Dinge zum täglichen Gebrauch wie Olivenöl, Shampoo, Duschgel, Zahnpasta und Zahnbürsten. | Bild: Singler, Julian

Die Weihnachtstage sind bei Markus Lichtenberger bereits komplett durchgeplant, verrät er. Einmal feiere er mit Nachbarn, ein anderes Mal koche Lichtenberger zusammen mit sechs Bekannten, die in derselben Situation seien wie er. „Wir werden ein paar Kleinigkeiten wichteln. Wenn alle unzufrieden sind, würfeln wir, um die Geschenkverteilung zu verändern“, meint er mit einem Schmunzeln.

Weihnachten entwickelt sich seiner Meinung nach immer mehr zu einem Fest des Konsums. Der eigentliche Anlass komme zu kurz: nämlich Herzlichkeit, Geselligkeit und Liebe.

...und einer der Letzte

Anders als Markus Lichtenberger muss ein junger Mann an jenem Mittwoch in den sauren Apfel beißen. Beim Mischen der Kundenkarten landet sein Name in der letzten Gruppe. Michael Z. möchte seinen kompletten Namen nicht in der Zeitung lesen, weil er Stigmatisierung befürchtet. „Jetzt muss ich lange warten. Wenn ich dran bin, sind wahrscheinlich schon viele Sachen weg und es gibt nur noch wenig Angebot“, erzählt er.

Mit dem Arbeitslosengeld einkaufen

An der Tafel schätze er den sozialen Aspekt, dass er mit seinem Arbeitslosengeld günstig einkaufen könne. Seit circa einem Monat komme er hierher. Zwar finde er nicht alles, was er brauche, aber regelmäßig nehme er frisches Gemüse und Süßigkeiten mit. Ein paar Einkäufe, beispielsweise frisches Fleisch, erledige er woanders.

Der Eingangsbereich der Tafel. Das Gebäude steht direkt neben dem Radolfzeller Polizeirevier in der Markthallenstraße. | Bild: Singler, Julian

Weil auch Ulrike Griesing etwas länger warten muss, nimmt sie auf einer Bank im Innenhof Platz. Bereits seit vielen Jahren komme sie zur Tafel, sagt die Rentnerin. „Wir sind alle froh, dass es so etwas gibt. Das ist eine tolle Sache“, sagt die 69-Jährige. Und ergänzt: „Meine kleine Rente reicht mir nicht und alles wird immer teurer.“

Zwei Hochschulabschlüsse habe Griesing in ihrem Leben gemacht, doch wegen ihrer Schwerbehinderung habe sie seit 1975 keine Anstellung mehr gefunden. „Ich hatte als 24-Jährige einen schweren Autounfall. Damals arbeitete ich als Lehrerin für Werken und Handarbeit an einer Sonderschule.“ Menschen mit Behinderng seien in unserer Gesellschaft weniger wert, gerade in der Arbeitswelt, findet sie.

Sich über kleine Aufmerksamkeiten freuen

Weihnachten feiert Ulrike Griesing zuhause. „Mein Sohn kommt“, sagt sie erfreut. Für Geschenke bleibt ihr zufolge nicht viel Geld übrig, aber: „Das ist Ansichtssache. Irgendwie geht es immer.“ Griesing habe ein Patenkind in Afrika. Die Menschen dort würden noch die Dinge im Leben schätzen, die wirklich wichtig seien. Sie freuen sich bereits über kleine Aufmerksamkeiten, so die 69-Jährige. „Ich schenke meinem Patenkind Schuhe. Wenn das mal irgendwann nicht mehr gehen sollte, dann bin ich wirklich arm.“

Eine Weihnachtsaktion „Wir haben von vielen Stellen verschiedene Spenden bekommen und davon insgesamt 80 Geschenktüten für unsere Kunden gefüllt“, sagt Hildegard Gallenschütz, Leiterin der Tafel. Zum Inhalt zählen Sachen für den täglichen Gebrauch – zum Beispiel Olivenöl, Shampoo, Duschgel und Zahnbürsten. Die Grundschule in Stahringen sowie der CDU-Stadtverband haben laut Gallenschütz Plätzchen für die Tafel-Kunden gebacken. Darüber hinaus gab es Geld- und Sachspenden von Privatpersonen. In Radolfzell kommen laut Gallenschütz regelmäßig rund 50 Kunden zum Einkaufen. Vor Weihnachten seien es auch mal 60 oder 70 Menschen. (jsi)