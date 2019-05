von Gerald Jarausch

Die Stadt Radolfzell lässt derzeit im Seebad zwei neue Gebäude errichten. Die in Holzständerbauweise gefertigen Gebäudekörper ersetzen die alten Betongebäude, die im vergangenen Jahr abgerissen wurden. Bei der Baustellenbegehung konnten sich jetzt rund 50 Besucher ein eigenes Bild vom Fortschritt machen. Das Seebad soll passend zur Saison im Juli an die Nutzer übergeben werden.

Video: Jarausch, Gerald

Im Hauptgebäude befinden sich der Eingang, die Gastronomie und die gesamten Sanitäreinrichtungen sowie Spinde zur Aufbewahrung privater Dinge. Ferner wird die Badeaufsicht, die von der DLRG übernommen wird, hier einen Raum nutzen. Man erreicht alles über einem überdeckten Gang, der sich auf der Seeseite befindet.

Bild: Jarausch, Gerald

Oberbürgermeister Martin Staab begrüßte rund 50 interessierte Besucher während der zweiten Begehung der Seebad-Baustelle. Die interessierten sich vor allem für die Details der Einrichtung. So mancher hätte gerne schon zu diesem Zeitpunkt einen der Spinde gemietet.

Bild: Jarausch, Gerald

Insbesondere der Zeitplan beschäftigt die Radolfzeller. Das im Schnellverfahren genehmigte Bauvorhaben war von Beginn an sehr ambitioniert geplant. Nachdem die alten Baukörper im November 2018 abgerissen wurden, konnte man wenige Wochen später bereits die Bodenplatte gießen.

Video: Jarausch, Gerald

Architekt Jörg Bohm geht weiterhin davon aus, dass das Hauptgebäude des Seebads noch bis Ende Juni fertig gestellt wird. Das Bad soll im Juli den Nutzern übergeben werden. Allerdings sind die Termine wetterabhängig. Das DLRG-Gebäude ist bereits jetzt sechs Wochen hinter dem Zeitplan und wird voraussichtlich erst Mitte August fertig gestellt.

Bild: Jarausch, Gerald

Im Inneren des Seebadgebäudes sieht es derzeit eher noch so aus, wie in einem Rohbau. Die in Holzständerbauweise ausgeführte Konstruktion ist nur teilweise bereits mit den weißen Abschlussplatten gedeckt. Auch die Böden müssen noch gemacht werden.

Video: Jarausch, Gerald

Die am Eingang gelegene Küche hat mehrere Funktionen. Hier werden nicht nur Speisen zubereitet und ausgegeben, sondern auch der Eintrittspreis von den Badegästen verlangt. Dazu ist der Raum über ein Eck herum angelegt. In die momentan noch offenen Bereiche werden noch Fenster eingebaut.

Bild: Jarausch, Gerald

Im Außenbereich werden in den nächsten Wochen die Rampe am Eingang, Treppen sowie ein barrierefreier Zugang vom See zum Gebäude angelegt. Auch ein Spielbereich mit einer Matschzone und eine Vogelnestschaukel werden folgen. Für die Gastronomie soll eine Holzterrasse errichtet werden, von der die Gästen über das Gelände und den See schauen können.

Bild: Jarausch, Gerald

Das Gebäude soll sich in Teilen selbst mit Energie versorgen. Dazu sind auf dem begrünten Flachdach Solarmodule installiert. Durch ihre sehr flache Anordnung lässt sich von der Mettnaustraße aus sogar weiterhin den See sehen.

Video: Jarausch, Gerald

Der Charakter des Hauptgebäudes ist mittlerweile gut zu erkennen. Durch die Holzvertäfelung der Außenwände und die sichtbare Holzdecke bekommt das Gebäude einen warmen Grundcharakter. Die noch folgenden Fenster und die schlichte Ausführung der Formensprache machen das künftige Seebad zu einem modernen Bad am Untersee. Darauf mussten die Radolfzeller viele Jahre warten.