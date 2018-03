Radolfzell Eigentlich immer im Einsatz: Auch während der Hauptversammlung der Feuerwehr werden die Feuerwehrleute alarmiert

Der Alarm stellt sich rasch als Garagenbrand heraus. Im vergangenen Jahr hat es 158 Einsätze in der Kernstadt gegeben, 22 Menschen konnten gerettet werden, so die Statistik

Radolfzell – Mitten in der Versammlung piepst ein Funkmelder. Einige Stühle kratzen in Sekundenschnelle über den Boden und lenken rund 300 Augen auf die Männer und Frauen, die sich eilig ihre Jacken überwerfen und mit schnellem Schritt aus dem Saal stürmen. Feuerwehrleute sind jederzeit auf einen Einsatz vorbereitet, selbst bei der eigenen Versammlung. Wenige Minuten später heult die Sirene des Löschzuges A auf, dessen markiger Schall sich in der Ferne verliert. Weitere Feuerwehrleute eines zweiten Löschzuges bereiten sich mental auf ein Nachrücken vor. Was mag in diesem Moment in OB Martin Staab gedanklich vorgegangen sein? Woran dachten Bürgermeisterin Monika Laule und einige Gemeinderäte, als sie bemerkten, dass es in Radolfzell brennt? Kommandant Helmut Richter gab etwas später Entwarnung für den zweiten Löschzug. In Radolfzell brannte an jenem Abend eine Garage – wenige Wochen zuvor verhinderten noch dutzende Feuerbekämpfer beim Brand der Markolfhalle, dass Flammen auf ein benachbartes Bauwerk übergriffen – das Feuerwehrgebäude selbst.

Man nennt sie salopp Freiwillige Feuerwehr. Doch was hinter den engagierten Bürgern steht, wird bei der Verabschiedung ehrenamtlich tätiger Radolfzeller in den Ruhestand deutlich: Abzüglich ihres Urlaubes standen allein diese sieben Bürger für ihre Mitmenschen fast 2,5 Millionen Stunden in Alarmbereitschaft – Tag für Tag, Nacht für Nacht. Unter Einsatz ihres Lebens halfen sie, dass Stadtteile nicht zerstört werden. Allein im vergangenen Jahr rückte die Feuerwehr zu 203 Einsätzen aus. 38 Mal brannte es in der Gemeinde – unter ihnen die Großbrände einer Lagerhalle in der Gewerbestraße und die eines Wohnhauses im Lärchenweg.

Allein 158 Mal wurde die Feuerwehr der Kernstadt alarmiert. Weitere 45 Alarme erreichten die Abteilungen der sechs Teilorte. Jeder dritte Einsatz in Radolfzell war ein Fehlalarm. 91 Mal rückte die Feuerwehr zu technischen Hilfeleistungen aus. Sie sicherten Gefahrengut, bekämpften Hochwasser und befreiten Straßen von Baumbrüchen. Sie unterstützen Rettungskräfte bei der Bergung verletzter Personen nach Verkehrsunfällen oder halfen bei der Evakuierung von 170 Reisenden, die im Zug auf einen umgestürzten Baum fuhren. Die Feuerwehr rettete im vergangenen Jahr 22 Menschen aus lebensbedrohlichen Situationen. Vier Personen konnten nur noch tot geborgen werden.

Die Kosten für die Feuerwehr sind im städtischen Haushalt veranschlagt. Darunter fallen der Unterhalt für die Feuerwehrhäuser, die Fahrzeuge und Geräte wie auch die Personalkosten, Verdienstausfälle und Entschädigungen. Der Zuschussbedarf der Freiwilligen Feuerwehr bezifferte sich im letzten Jahr auf rund 902 000 Euro, umgerechnet rund 29 Euro jährlich pro Einwohner. Die Feuerwehr gab Fachberatungen und unterstützte Bauherren, Architekten und Privatpersonen beim vorbeugenden Brandschutz und klärte Radolfzeller über Maßnahmen beim Bekämpfen von Bränden sowie der Rettung von Menschen und Tieren auf und veranstaltete eine kindgerechte Brandschutzerziehung. 2017 waren 187 Kinder aus drei Kindergärten und sieben Schulen im Feuerwehrhaus.

Das Personal der Feuerwehr befüllte im letzten Jahr 1320 Atemluftflaschen mit 2,5 Millionen Liter Luft. Es wusch, trocknete und prüfte 521 Schläuche in einer Gesamtlänge von 9,4 Kilometer und unterwies in 413 Arbeitsstunden 19 Maschinisten an neuen Geräten und Einsatzfahrzeugen. 1032 Mal wurden Atemschutzmasken gereinigt, geprüft und desinfiziert, 953 Mal die Lungenautomaten sowie 437 Mal Einsatzkleidungsstücke gereinigt und imprägniert. Die Feuerwehr Radolfzell beschäftigt fünf Feuerwehrmänner und zwei Angestellte in ihrer Verwaltung.

Noch mehr Zahlen

313 Bürger und 106 Senioren engagieren sich bei der Feuerwehr. Neben der Betreuung von Radolfzell leistet die Feuerwehr auch Hilfe für die Höri-Gemeinden und Steißlingen. Sie betreut die neue Bundesstraße 33, einen Streckenabschnitt der Autobahn 81 und, als eine von vier Ölwehrstützpunkten des Landes Baden-Württemberg, den Trinkwasserspeicher Bodensee. 63 Feuerwehrmänner nahmen 2017 an Lehrgängen teil, weitere 100 frischten ihr Wissen im Erste-Hilfe-Training, der Fahrsicherheit und im Umgang mit dem Atemschutz auf. Derzeit werden bei der Feuerwehr 78 Jugendliche ausgebildet.