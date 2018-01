Radolfzell Ehemaliger Schulleiter der Kaufmännischen Schulen in Radolfzell gestorben

Kurt Thoma prägte die Schullandschaft im Kreis bis in die neunziger Jahre

Konstanz/Radolfzell (bec) Mit Oberstudiendirektor im Ruhestand Kurt Thoma ist vor dem Jahreswechsel ein Lehrer verstorben, der die berufliche Schullandschaft über drei Jahrzehnte im Landkreis Konstanz prägte. In der letzten Dekade war der promovierte Volkswirtschaftler Geschäftsführender Schulleiter der beruflichen Schulen im Kreis Konstanz. Seine Karriere begann er 1958 als Studienassessor an den Handelslehranstalten Radolfzell, bevor er sich in Stockach von 1962 bis 1969 für die Erstellung eines Schulhausneubaus und damit für die Unterbringung der Kaufmännischen sowie der Haus- und Landwirtschaftlichen Schulen in einem Gebäude einsetzte. Diese Lösung habe im Rahmen des Schulentwicklungsplans den Erhalt der beruflichen Schulen in Stockach gesichert, heißt es in einem Zeitungsbericht. Im Januar 1970 kehrte Kurt Thoma als Leiter der Kaufmännischen Schulen zurück nach Radolfzell. Auch hier galt es, die in einem Gebäude untergebrachten beruflichen Schulen organisatorisch abzustimmen. Kurt Thoma wurde der erste "Koordinierende Schulleiter", 1982 bestellte ihn das Oberschulamt Freiburg zum Geschäftsführenden Schulleiter der beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz. Im November 1992 wurde Thoma vor rund 300 Gästen in den Ruhestand verabschiedet. Der damalige Landrat Robert Maus würdigte dabei auch die politische Leistung des Schulleiters: "Was Dr. Thoma auszeichnete, war erstens, eine klare Formulierung der Forderungen und zweitens, das Zuhören können." Kurt Thoma starb an seinem Wohnort in Konstanz im Alter von 89 Jahren, er hinterlässt seine Frau, einen Sohn und drei Enkelkinder.