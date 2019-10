von Georg Lange

Der Ortsverband der SPD wählte in seiner Hauptversammlung einen neuen Vorstand und leitete damit einen Generationenwechsel mit vielen neuen Gesichtern und neuen Strukturen ein. Im „Grienen Winkel“ beschloss die Versammlung als erstes eine Änderung des Ortsverbandstatuts: Künftig soll der Radolfzeller SPD-Vorstand aus bis zu zwei gleichberechtigten Vorsitzenden bestehen.

Neuer Vorstand auf dem Wochenmarkt

Das neu gewählte Duo Anne Meßmer und Hannes Ehlerding sehen sich in der Tradition des ehemaligen Vorsitzenden Markus Zähringer und möchten sozialdemokratische Grundwerte auf kommunaler Ebene sichtbar machen. Am 2. November können Bürger mit dem Vorstand auf dem Wochenmarkt ins Gespräch kommen. Dabei laden sie zu einer Veranstaltung über die Radolfzeller Wohnraumsituation am 5. November ins Zunfthaus der Narrizella ein.

Bilanz Kommunalwahlkampf

„Hart gekämpft und gewonnen“, fasste Markus Zähringer den kommunalen Wahlkampf 2019 für den Ortsverband zusammen: Im Vergleich zum Bundestrend hätte niemand vermutet, dass die Radolfzeller SPD ihr Ergebnis halten konnte. Die vierköpfige Fraktion im Radolfzeller Gemeinderat und die Abordnung in den Kreistag habe man der SPD nicht zugetraut, resümierte der ehemalige Vorsitzende. Maßgeblich für diesen Erfolg sei die hohe Präsenz der SPD bereits vor dem Wahlkampf mit Bürgergesprächen und Begehungen in den Ortschaften sowie dem vermehrten Einsatz sozialer Medien.

Luzi Kromer nicht mehr im Vorstand

Zähringer spürte bereits während dem Wahlkampf einen Ruck innerhalb des Radolfzeller SPD-Ortsverbands, den er positiv deutete und mit einem Generationswechsel im Vorstand verbinden wollte. Anlass dafür war auch, dass Luzi Kromer ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende aus beruflichen Gründen niederlegte. Der Ortsverband zog die für nächstes Jahr geplante Neuwahl des Vorstands vor.

Der neue Vorsitzende Hannes Ehlerding sieht eine große Aufgabe auf sich zukommen. Die Doppelspitze wolle mit der Neuwahl des Vorstandes neue Gesichter in aktive Positionen bringen. Vorsitzende Anne Meßmer ist seit rund 20 Monaten Mitglied in der SPD. Absichtlich trat sie erst nach der Abstimmung für die große Koalition in die Partei ein, damit man ihr nicht nachsagen könne, dass sie sich nur wegen der Abstimmung der SPD angeschlossen habe.

Radolfzell Anne Meßmer schreibt ein Plädoyer für die Verjüngung der Politik: "Wir können das Leben der Eltern nicht leben" Das könnte Sie auch interessieren

Die 25-jährige Referendarin am Friedrich-Wöhler-Gymnasium in Singen studierte Politik, Wirtschaft, Englisch und Ethik an der Universität Konstanz. Hannes Ehlerding stammt aus Hessen und ist seit 22 Jahren SPD-Mitglied. Der Englisch- und Gemeinschaftskundelehrer am selben Singener Gymnasium freute sich, mit Anne Meßmer eine Doppelspitze zu bilden. Der 41-Jährige möchte Radolfzell als Standort für Dienstleistungen fördern. Meßmer legt ihren Schwerpunkt auf den öffentlichen Nahverkehr sowie die Umsetzung des Digitalpakts.

Für den Erhalt der Mettnauschule

Der im Juli konstituierte Kreistag sei mit seinen 73 Mitgliedern sehr voll, berichtete Markus Zähringer aus dem Parlament des Landkreises Konstanz. Der Einzug der AfD habe die Atmosphäre verändert. Der Kreistag sei jünger und bunter geworden. Die Grünen seien nun die zweitgrößte Fraktion, die Linke habe Fraktionsstatus erreicht. Die Probleme seien jedoch die gleichen geblieben. Der Gesundheitsverbund stehe in einer Schieflage, so Zähringer: Der Kreis greife mit einer Kapitalstützung ein. Der geplante Neubau des Konstanzer Berufschulzentrums mit Kosten in Höhe von 90 Millionen Euro werde Auswirkung auf den Landkreis und auf die Radolfzeller Standorte haben, so Zähringer. Er möchte sich für den Erhalt der Mettnauschule einsetzen.

Gemeinderat Norbert Lumbe würdigte Zähringer für die Kontinuität seines 17-jährigen Vorsitzes im SPD-Ortverband. Zähringer begann seinen Vorsitz in der Zeit des Niedergangs der SPD, in der Zeit der Agenda 2010 und der umstrittenen Hartz-Gesetze.

Ehrungen

Der Radolfzeller Ortsverband der SPD zählte im letzten Jahr 94 Mitglieder. In Abwesenheit wurden Arnulf Wies für seine 60-jährige sowie Hansjörg Tag für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Hans Carl wurde für seine 50 Jahre andauernde Mitarbeit bei der Verwirklichung gesellschaftlicher Ziele ausgezeichnet. Susann Göhler-Krekosch und Karl-Wilhelm Ott sind seit 25 Jahren in der SPD und wurden ebenso in der Versammlung geehrt. Neue Mitglieder im Ortsverband der SPD sind Ibrahim Güler sowie Philipp Götz aus Radolfzell.