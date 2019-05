Radolfzell vor 1 Stunde

Dritter Überfall auf die Bäckerei in der Schlesierstraße: Passanten schlagen auf Täter ein

In der Bäckerei-Filiale in der Schlesierstraße kehrt keine Ruhe ein: Nun wurde der Laden zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen überfallen. Dieses Mal wurde der Täter von Passanten in die Flucht geschlagen