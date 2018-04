Radolfzell Drei Jahre Bauzeit für den Wohnpark St. Meinrad

BHS Städtebau investiert rund 30 Millionen Euro in Radolfzell: Das Ärztehaus soll schon Ende 2019 fertiggestellt sein

Radolfzell – Es soll jetzt schnell gehen beim Bauprojekt Wohnpark St. Meinrad mit Ärztehaus an der Haselbrunnstraße, der Platz vor dem Alten Friedhof in Radolfzell ist bereits eingeebnet und die Baustelle wird gerade eingerichtet. Thomas Fröhlich ist Geschäftsführer des Bauträgers BHS Städtebau Bodensee/Hegau GmbH mit Sitz in Konstanz, er hofft, dass das Ärztehaus bereits Ende 2019 bezugsfertig an der Ecke Friedhofstraße/Haselbrunnstraße steht. Zeitversetzt sollen die drei Wohnblöcke mit Eigentumswohnungen zwischen Meinradskirche und Altem Friedhof sowie der Mietwohnungsblock an der Haselbrunnstraße hochgezogen werden (siehe auch Grafik).

Geschäftsführer Fröhlich erwartet die Fertigstellung aller Gebäude im Jahr 2021, die Gesamtinvestition beziffert er für die rund 36 000 Quadratmeter große Grundstücksfläche mit rund 30 Millionen Euro. In diese Summe fließen auch die Sicherungsarbeiten für die denkmalgeschützte Mauer des Alten Friedhofs ein und die zugesicherte Pflanzung von großkronigen Bäumen nach dem Fällen des Bestands auf der Baustelle. Der Alte Friedhof bleibe als Park für alle zugänglich und bekommt an der Seite Richtung Wohnpark einen zusätzlichen Eingang.

Während auf der Baustelle Tempo aufgenommen wird, hat zuvor der Gemeinderat Radolfzell das städtebauliche Projekt mehr als einmal umgedreht. Aber alle waren am Ende der Abstimmung doch nicht zufrieden, weil in den Augen einiger Stadträte das Ziel eines "preisgedämpften Wohnungsbaus" für den Mietwohnungsblock an der Haselbrunnstraße nicht erreicht worden sei. Angetreten war man mit einer Preisvorstellung von 7,90 Euro für den Quadratmeter, das wären 15 Prozent weniger, als der aktuelle Mitpreisspiegel für einen Neubau in dieser Lage (9,30 Euro) ausweist. Diese Vorstellung hatten die beiden Grundstückseigentümer – die Stadt Radolfzell und die Kirchengemeinde vertreten durch den Stiftungsrat St. Meinrad – anfangs so ausgehandelt. Doch im Durchführungsvertrag beharrte die BSH für ihre genossenschaftliche Partner auf einer Kaltmiete von neun Euro für den Quadratmeter. Am Ende einigte man sich zwischen Gemeinderat und Investor auf einen Kompromiss: Der Mietpreis darf fünf Jahre nicht erhöht werden.

Das Grummeln im Gemeinderat hallt dennoch nach. Bernhard Diehl (CDU) bemängelt: "Neun Euro sind wirklich kein sozialer Wohnungsbau." Selbst die Klassifizierung "preisgedämpft" stellt Norbert Lumbe infrage: "Ob das preisgedämpft ist, sei dahingestellt." Und Gisela Kögel-Hensen (Freie Grüne Liste) fühlt sich an das Verfahren und die Erfahrungen mit den Seepark-Villen am Bahnhofsgelände erinnert: "Wir haben den Wohnungsbau nicht bekommen, den wir brauchen." Dietmar Baumgartner (Freie Wähler) wertet es zwar als Erfolg, dass eine Mietpreisbindung auf fünf Jahre im Vertrag aufgenommen worden ist, bedauert aber, dass der Investor den Zuschuss für Sozialwohnungsbau nicht in Anspruch genommen habe.

BHS-Geschäftsführer Fröhlich kennt die Argumente und versucht die Position seiner Gesellschaft zu erläutern. Die BHS ist ein Zusammenschluss der drei Baugenossenschaften Spar- und Bauverein Konstanz, Baugenossenschaft Familienheim Bodensee aus Radolfzell und die Baugenossenschaft Oberzellerhau aus Singen und der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Konstanz, kurz Wobak. Die Genossenschaften halten je 17 Prozent Anteile am gemeinsamen Bauträger BHS, die Wobak 49 Prozent. Im Projekt Wohnpark St. Meinrad werde der Mietkomplex für die drei Genossenschaften reserviert: "Jede muss zehn Wohnungen belegen", sagt Fröhlich. Man habe sich für einen "sozial geprägten Wohnungsbau" an dieser Stelle entschieden, weil man die Genossenschaften nicht mit den Vorschriften des sozialen Wohnungsbaus in ihrem Handlungsspielraum einengen wollte.

Um entsprechende Fördermittel der Landeskreditanstalt zu bekommen, seien strenge Vorgaben einzuhalten: Pro Person nicht mehr als ein Zimmer, Zweizimmerwohnungen dürften maximal 60 Quadratmeter, Dreizimmerwohnungen 75 und Vierzimmerwohnungen maximal 90 Quadratmeter haben. "Wir hätten alles so planen müssen, dass es in dieses Quadratmeterraster passt, so haben wir mehr Freiheiten", sagt Fröhlich. Dennoch glaubt der Geschäftsführer, dass die Genossenschaften keine Probleme haben werden, Mieter für diese Wohnungen zu finden: "Ich wüsste nicht, wo man sonst für neun Euro den Quadratmeter in Radolfzell eine Neubauwohnung zu mieten findet, das dürfte sehr attraktiv sein."

Auf einem guten Weg sei die Belegung des Ärztehauses mit gewerblichen Einheiten im Erdgeschoss. Einige Praxen, die bisher in der Alemannenstraße untergebracht seien, hätten sich für das neue Ärztehaus entschlossen: "Wir bieten eine moderne Infrastruktur", nennt Fröhlich das Hauptmotiv für einen Umzug. Dazu zählt der Geschäftsführer auch die Parksituation. Zum Ärztehaus gehören 32 Tiefgaragenstellplätze und 46 oberirdische Stellplätze. Auch für die Bankfiliale sei der Wechsel an den neuen Standort geplant. "Dazu kommt im Erdgeschoss eine Apotheke", verspricht Fröhlich. Aber noch seien nicht alle Gewerbeflächen vermietet.

Wohnpark St. Meinrad