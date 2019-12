Weihnachten steht vor der Tür. Zeit, um sich mal wieder viel zu spät Gedanken über Geschenke zu machen. Zum Glück war ich in diesem Jahr ausnahmsweise recht früh dran und habe bereits alles zusammen. Sogar die Stadt Radolfzell darf sich demnächst über eine kleine finanzielle Aufmerksamkeit meinerseits freuen. Anfang der Woche nämlich wurde ich am Ortseingang geblitzt, als ich morgens auf dem Weg zur Arbeit war. Ganz freiwillig ist diese Finanzspritze also zugegebenermaßen nicht. In der besinnlichen Adventszeit aber fällt es einem vielleicht leichter, den Bußgeldbescheid in Empfang zu nehmen und die fällige Strafe zu überweisen. Zumindest, wenn man es sich oft genug einredet.

Aber warum eigentlich mit Geschenken bis Weihnachten warten? In meiner Heimat Villingen-Schwenningen erreichte mich vor kurzem ebenfalls eine Zahlungsaufforderung. Auch die dortige Stadtverwaltung bekommt ein kleines Weihnachtsgeld in Höhe von zehn Euro von mir. Selbst Schuld, wer die Spendierhosen anhat und schon vor Heiligabend Geschenke verteilt.