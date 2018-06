Radolfzell Donnerstagnachmittag in der Karl-Wolf-Straße: Vier Männer geraten in Streit und es fliegen Flaschen

Donnerstagnachmittag in der Karl-Wolf-Straße: Vier Männer geraten in Streit und es fliegen Flaschen

Ein 31-Jähriger hat sich mehrere blutende Wunden zugezogen. Diese sollen durch einen Flaschenwurf entstanden sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 31-Jähriger und ein 20-Jähriger sind am Donnerstagnachmittag gegen 18.30 Uhr in der Karl-Wolf-Straße auf Höhe des Bahnhofs in einen Streit geraten. Laut bericht der Polizei sollen noch zwei weitere Personen involviert gewesen sein, der Grund für den Konflikt sei unklar.

Dabei soll sich der deutlich unter Alkoholeinwirkung stehende 31-Jährige durch einen Schlag oder Wurf mit einer Flasche blutende Verletzungen zugezogen haben, die durch den Rettungsdienst versorgt werden mussten. Die drei zunächst unbekannten Männer sollen in Richtung Bahnhof geflüchtet sein und hätten im Rahmen der mit mehreren Streifen durchgeführten Fahndung in der Strandbadstraße aufgegriffen werden können.

Sie sollen den Flaschenwurf eingeräumt haben. Sollen laut bericht der Polizei jedoch angegeben haben, zuvor von dem 31-Jährigen mit einem Messer bedroht worden zu sein. Die Polizei Radolfzell, Telefon (07732) 95066-0, ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zur Klärung des tatsächlichen Ablaufs zu melden.