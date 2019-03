von SK

Das Bürgerforum Bauen Radolfzell (BBR) sieht für die geplante Zentralisierung und den Ausbau der Hermann-Albrecht-Klinik auf der Mettnau Redebedarf. Darüber will das Bürgerforum in einer öffentlichen Veranstaltung mit Interessierten diskutieren. Das selbstgestellte Thema lautet "Zentralisierung der Mettnaukur – Chancen und Risiken". Geplant seien Impulsvorträge zu den Themen Planungsstand (Flächen, Gebäude), den Konsequenzen für Umweltschutz und Anwohner sowie zu "möglichen alternativen Konzepten", wie es in der Pressemitteilung des Bürgerforums Bauen heißt. Ihre Teilnahme zugesagt hätten Vertreter der Gruppen Bürgerforum, Initiative Seeanbindung Radolfzell (ISR) sowie "Mettnau für alle" , der Verbände BUND und Nabu sowie Stadträte, Seniorenräte und Jugendgemeinderäte. Für die Diskussionsveranstaltung "Zentralisierung der Mettnaukur – Chancen und Risiken" hat das Bürgerforum am Dienstag, 19. März, um 19 Uhr im Milchwerk Raum eins gebucht. Ziel des Abends sei es, "kreativ und konstruktiv eventuelle Alternativen zu diskutieren und möglichst Ideen für eine akzeptable und umsetzbare Lösung herauszuarbeiten.