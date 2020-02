Der Seniorenrat muss sich in neuer Besetzung erst einmal über Protokollfragen einigen

Die erste Sitzung des neuen Seniorenrates begann mit einem Gepolter: Was die Gemüter erregte, war eine Frage des Protokolls. Und zwar in dessen doppelter Bedeutung als Niederschrift wie als sensible Sammlung von Regeln, die den Umgang miteinander