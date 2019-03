Diese Knolle hat es nicht leicht in Gesellschaft ihrer winterlichen Zeitgenossen, mit denen sie sich derzeit das Regal im Lebensmittelmarkt teilt. Die rote Bete ist auf den ersten Blick fast langweilig, das dunkle Äußere lässt kaum die knallige rote Farbe im Inneren erahnen. Auch geschmacklich braucht es einen zweiten Blick, um die Argumente einer roten Bete würdigen zu können. Denn wer sie lange im Wasser auskocht, nimmt ihr mit der Farbe auch viel Geschmack. Der Trick ist, die rote Bete gemütlich im Ofen schmoren zu lassen. Dann erhält man eine schmackhafte Knolle, die mit dem fertig gegarten Produkt aus dem Supermarkt wenig zu tun hat.

Fehlen nur noch ein paar Handschuhe und es steht dem Genuss nichts mehr im Weg. Wer zur Fasnacht als roter Kobold gehen wollte, kann die Handschuhe auch weglassen – rote Bete wurde nicht umsonst lange als Färbemittel genutzt. Und es ist wahrlich ein Genuss, nach all den süßen Berlinern der Fasnachtszeit etwas erdiges Herzhaftes zu essen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein und von Berlinern eben auch nicht. So ein Rote-Bete-Salat schmeckt, lässt sich gut vorbereiten und gesund ist er auch noch.

Eine Knolle voller guter Dinge

Was die rote Bete so hübsch rot färbt, stärkt als Antioxidantien nämlich auch unser Immunsystem. Außerdem enthält die Rote Bete viel Folsäure und Eisen, die für die Bildung roter Blutkörperchen benötigt werden. Damit das Eisen gut verarbeitet werden kann, braucht unser Körper Vitamin C – wie praktisch, dass dafür beim Salat der Saft einer halben Zitrone sorgt. Rote Bete enthält außerdem Eiweiß und Ballaststoffe sowie Kalium, Magnesium, Zink, Vitamin B und C. Falls all die guten Inhaltsstoffe kein schlagendes Argument ist: 100 Gramm der roten Knolle haben nur 40 Kalorien. Perfekt, wenn es in den vergangenen Tagen ein oder zwei Berliner zu viel waren.

