Radolfzell Diebstahl gefährdet Leben: Zweiter Diesel-Klau aus Radolfzeller DLRG-Rettungsboot

Zum zweiten Mal wurde der Kraftstoff aus DLRG-Rettungsboot in Radolfzell gestohlen. Die Einsatzkräfte sorgen sich um Einsatzbereitschaft und es gibt einen Zeugenaufruf.

Es wäre ein Horrorszenario auf dem Zeller See: Ein Surfer ist in Not, die DLRG Radolfzell will binnen Minuten mit ihrem Rettungsboot ausrücken. Der Tank ist leer oder auf den letzten Metern geht der Sprit aus. Dramatische Szenen im Kopfkino. Steffen Mengele, Vorsitzender der DLRG Radolfzell, will über die schlimmen Folgen, die der erneute Diesel-Klau aus dem DLRG-Rettungsboot im Ernstfall hätte auslösen können, gar nicht weiter nachdenken. Er ist fassungslos und, wie er sagt, "einfach nur wütend" auf die Diebe.

Bereits im Januar haben unbekannte Täter den kompletten Tank des DLRG Rettungsbootes, das im Seebad ganzjährig stationiert ist, leergepumpt. "Unglaublich aber wahr, dasselbe ist nun ein zweites Mal passiert", erzählt der DLRG-Vorsitzende. "Beim regulären Überprüfen des Bootes vor wenigen Tagen haben unsere Leute leider wieder feststellen müssen, dass der Tank leer ist und der Diesel geklaut wurde. Diesmal waren es glücklicherweise nur 100 Liter Kraftstoff, beim ersten Mal waren es über 150 Liter. Eine Strafanzeige wurde auch dieses Mal sofort gestellt." Bereits nach dem ersten Diebstahl, so Steffen Mengele, seien intensive Gespräche innerhalb der DLRG, aber auch mit der Stadtverwaltung dahingehend geführt worden, welche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden können, um solche Vorkommnisse künftig zu vermeiden. Leider habe all dies bislang nicht geholfen.

"Auch wenn es finanziell natürlich jedes Mal schmerzhaft ist bestohlen zu werden, ist unsere viel größere Sorge, dass unser Rettungsboot in einem Einsatzfall nicht einsatzklar wäre und somit im Notfall Menschenleben auf dem Spiel stehen", macht Steffen Mengele deutlich. "Es wurden nun weitere Maßnahmen eingeleitet, die künftig hoffentlich verhindern werden, dass ein solcher Diebstahl erneut passiert." Wenn es trotz Vorsorgemaßnahmen erneut zu einem Diebstahl kommen sollte, "wissen wir dann zumindest, wer es war und wie die Täter vorgehen".

Vor einigen Jahren hat sich die DLRG verpflichtet, eine ganzjährige Einsatzbereitschaft auf dem See sicher zu stellen. Die Stützpunktgruppen Bodman, Konstanz und Radolfzell haben dazu in jedem Seeteil mindestens ein Großboot im Wasser. Das Rettungsboot der Radolfzeller Wasserretter ist im Seebad stationiert. "Die vergangenen Jahre haben auch gezeigt, dass dies durchaus Sinn macht. Wir haben zwischen November und März durchschnittlich fünf bis zehn Einsätze – meist Surfer, die in Seenot geraten", so Steffen Mengele. Aufgrund der Eislage bei den Minustemperaturen der vergangenen Wochen, habe die DLRG auch auf Eiseinsätze umgerüstet und sei in erhöhter Einsatzbereitschaft gewesen. Gerade bei den aktuellen Temperaturen kommt es auf jede Minute an. "Glücklicherweise mussten wir zu keinem Einsatz ausrücken", so der Vorsitzende erleichtert. Denn entweder wäre das Boot wegen Spritmangels gar nicht zu starten gewesen oder die Retter wären vielleicht ausgelaufen und nach einigen Metern ohne Sprit mitten auf dem See gestanden. "Bei der extremen Windlage in den letzten Wochen, hätte auch dies relativ dramatisch verlaufen können."

Zeugen gesucht: Wer im Bereich des Seebades Radolfzell zwischen dem 15. Februar und 2. März etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Wasserschutzpolizeiposten Reichenau unter (0 75 34) 9 71 90 zu melden