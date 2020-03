Zeugen sucht die Polizei zum gewaltsamen Aufbruch eines Wohnwagens des Herstellers Fendt, Typ Joker / Karat 410, der im Zeitraum von Samstag bis Dienstag in der Industriestraße im Gewerbegebiet Hundertjauchert neben dem Kreuzbühlhof abgestellt war.

Unbekannte Täter sollen laut Bericht der Polizei in diesem Zeitraum die Tür des Wohnwagens gewaltsam mit einem Schraubendreher geöffnet haben. Sie entwendeten Einrichtungsgegenstände aus dem abgestellten Wohnanhänger. Aus dem Wohnwagen fehlen laut Polizei eine Polstergarnitur, eine Deckenlampe und das hintere Fenster des Wohnwagens mit Einrahmung.

Gegenstände könnten in anderen Wohnwagen wieder auftauchen

Es sei zu vermuten, dass die entwendeten Gegenstände in einem Wohnwagen desselben Herstellers und desselben Typs Verwendung finden könnten. Der Wert des Diebesgutes betrage etwa 1000 Euro. Der zum Aufbruch des Wohnwagens benutzte Schraubendreher brach bei der Tatausführung am Tatort an der Spitze ab.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur genauen Tatzeit, zu einem Tatverdächtigen, zum Verbleib der entwendeten Gegenstände oder zu einem an der Spitze abgebrochenen Schraubendreher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell am Bodensee, Telefon (07732) 95066-0, zu melden.

