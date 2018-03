vor 1 Stunde SK Radolfzell Dieb greift zu, während Mann einige Kartoffeln abwiegt

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 10.30 Uhr einen 63-jährigen Mann in einem Supermarkt im Mühlbach-Center in Radolfzell bestohlen. Laut Polizeiangaben wog der Mann gerade Kartoffeln ab, als ein Dieb sich mit dem Einkaufswagen samt Wertsachen aus dem Staub machte.