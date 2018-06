Diese Bitte von Oberbürgermeister Martin Staab verhallte im Ratssaal. Nachdem die Stadt einen Zehn-Jahres-Plan für eine umfassende Sanierung und Modernisierung des Milchwerks vorgestellt hatte, bat er in der anschließenden Diskussion im Ausschuss für Planung, Umwelt und Technik, doch nicht mehr über die bewegte Vergangenheit des Milchwerks zu reden. Auch sollen sich die Stadträte nicht von der Summe von 6,67 Millionen Euro für die Maßnahmen abschrecken lassen, diese seien schließlich über zehn Jahre verteilt.

Stadträte bereuen den Erhalt der Fabrikhalle

Genützt hat es wenig. Reinhard Rabanser (SPD) fing als Erster an, es "muss einfach raus", sagte er. "Das Milchwerk ist ein Grab", so die Feststellung des Stadtrats. Walter Hiller (Freie Wähler) stieg mit ein. "Das ist ein Fass ohne Boden." Die veranschlagte Summe habe er nicht verdaut.

Bei den geplanten Maßnahmen handelt es sich um Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten, wie Bürgermeisterin Monika Laule eingangs erläuterte. Bei den Kosten handele es sich um eine grobe Kostenschätzung. Man habe die geplanten Arbeiten in Muss-, Kann-, und Sollmaßnahmen aufgeteilt. Ein großer Punkt sei die Sanierung der Flachdächer und die grundlegende Modernisierung der Küche.

Modernisierung um wettbewerbsfähig zu bleiben

"Manche Maßnahmen sind notwendig, um überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben", so Laule. Für den Cateringbereich sind etwa 250 000 bis 500 000 Euro eingeplant. Genauer könne man die Kosten noch nicht beziffern, da eine exakte Kostenberechnung durch ein Planungsbüro erstellt werden müsse. Hierbei müsse noch untersucht werden, welche anderen Maßnahmen wie Lüftung, Boden oder Elektrik notwendig sind. Für die grundlegende Modernisierung der Tontechnik sind 50 000 Euro veranschlagt, neue Saal- und Bühnenlichttechnik sollen etwa 60 000 Euro kosten. Ebenfalls ist geplant, die bestehende Tribühne, die jedes Mal von mehreren Mitarbeitern aufgebaut werden muss, durch eine selbst ausfahrende Teleskop-Tribühne zu tauschen. Kosten etwa 140 000 Euro.

Betrieb soll nicht gestört werden

Wichtig bei der Umsetzung sei es, den laufenden Betrieb des Milchwerks so wenig wie möglich zu stören. Deswegen sei eine genaue Planung notwendig, um die Buchungen darauf abstimmen zu können, sagte Laule.

Christof Stadler (CDU) lobte den Zehn-Jahres-Plan der Verwaltung, dieser schaffe Transparenz. Auch wenn er bei dem ein oder anderen Posten schlucken musste. Doch er habe sich mit dem Milchwerk ausgesöhnt: "Es ist doch eine gute Stube geworden." Anders sah es Thilo Sindlinger, der das Milchwerk mit dem Kölner Dom verglich. Für ihn seien die Sanierungen und entsprechende Kosten der vergangenen Jahre nicht vergessen. Er schlug einen Ortstermin vor, um sich die Mängel des Gebäudes einmal selbst anschauen zu können.

Kritik an Kommunikation mit der Verwaltung

Walter Hiller (Freie Wähler) fand weniger lobende Worte für die Stadtverwaltung. Seiner Ansicht nach gebe es in der Kommunikation mit der Stadtverwaltung noch Defizite. Dass so viel auf die Stadt zukommen würde, sei laut Hiller gar nicht kommuniziert worden. Ihn überrasche der Sanierungsplan. "Wir haben in den letzten Jahren das Milchwerk zwei Mal generalsaniert mit doppelten Kosten als anfangs veranschlagt", so Hiller.

Zur Vorgeschichte Erst 2008 war eine umfassende Sanierung und Erweiterung des Milchwerks abgeschlossen worden. Damals hat es einen Streit mit dem beauftragten Architekten gegeben, da Mehrkosten von 450 000 Euro entstanden sind. Die Maßnahme hat insgesamt 4,9 Millionen Euro gekostet. 2016 dann musste der Fußboden und das Foyer im Milchwerk erneut werden. Doch auch bei diesen Arbeiten seien die Kosten höher ausgefallen als ursprünglich geplant. Für die Mängel am Foyer-Boden konnte die Stadt durch einen Vergleich rund 230 000 Euro für die Reparatur erwirken. (ans)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein