Beim Zunfthaussommer der Narrizella deutet sich ein weiterer Wachwechsel an. Aber einen langsamen, wie Narren-Präsident Martin Schäuble beim Pressegespräch versichert. Denn Altmeister Lothar Rapp wird zwar wie gewohnt seine närrischen Spitzen verteilen, aber mit Benni Bromma steht die nächste Generation der närrischen Sprücheklopfer mit dem Kult-Narr auf der Bühne. Der sympathische Holzhauer mit seiner Gitarre ist vielen Besuchern bereits von seinen Auftritten beim Männerfrühschoppen bekannt. 2020 wird er diesen zum ersten Mal auch als Moderator begleiten.

Doch bis es soweit ist, wird er gemeinsam mit Rapp einen humoristischen Abend mit Comedy und Musik präsentieren. Laut Schäuble sei der Veranstaltungsabend „Lothar Rapp präsentiert“ im vergangenen Jahr als Neuerung in das Programm des Zunfthaussommers eingeführt worden und habe sich bewährt: „Künstler zu bekommen, die einen ganzen Abend bespielen, wird immer schwieriger“, sagt er. Deswegen sei man dazu übergegangen, an einem Abend mehrere Akteure auf die Bühne zu bekommen. „In der heutigen Zeit sehnen sich viele unserer Gäste nach Abwechslung.“ Und diese Abwechslung laufe am Besten, wenn es sich bei den Künstlern auch noch um regionale handle. Dies sei ohnehin eines der Hauptaugenmerke: „Das Zunfthaus hat den Charakter stets Regionalität zu zeigen und zu schaffen – von den Künstlern auf der Bühne und dem Publikum davor“, betont Schäuble.

Den ganzen August lang

Der Zunfthausommer findet traditionell an vier Freitagen im August statt. Er beginnt am 2. und endet am 23. August. „Diese Zeitspanne hat sich in der Vergangenheit bewährt“, sagt Martin Schäuble. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 20 Uhr. Bereits um 18.30 Uhr ist das Zunfthaus der Narrizella für das Publikum geöffnet. Laut Schäuble und Zunftschreiber Jörg Sigmund bietet das Zunfthaus pro Veranstaltung Platz für rund 100 bis 120 Gäste.

Dramatisch wird es

Den Auftakt machen die Dramatischen Vier am 2. August. Die A-Capella-Kultband ist vielen Fans aus der Singener Fasnet bekannt. In diesem Jahr begeht die Combo ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum. „Wir sind froh, dass unsere Freunde aus Singen diesen Geburtstag mit uns feiern“, freut sich Martin Schäuble.

Lothar Rapp und Friends

Weiter geht es am 9. August mit Kult-Narr Lothar Rapp. Gemeinsam mit Benni Bromma, Mamfred Zick Zack und der Band Oktatett präsentiert er einen Abend voller Humor, Comedy und Musik.

Zum ersten Mal dabei

Eine Premiere erwartet die Besucher am 16. August in diesem Jahr. Denn zum ersten Mal ist der Zunfthaussommer Teil der Blues Night, die an diesem Abend zeitgleich stattfindet. Als Parallelveranstaltung seien die Veranstalter auf der Suche nach Veranstaltungsorten in der Innenstadt gewesen und das habe laut Schäuble perfekt zu der Idee des Zunfthaussommers gepasst. So wird die Feier Ware Jazz-Band ihre Zelte im Zunfthaus aufschlagen.

Baden trifft Südtirol

Zum Abschluss des Zunfthaussommers 2019 am 23. August dreht sich alles um die Kulinarik bei den Narren. Was dahintersteckt, da will sich Martin Schäuble nicht allzu tief in die Karten blicken lassen. „Es wird aber lecker“, versichert er.