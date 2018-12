Der Betonbau an der Ecke Brühl- und Bismarckstraße aus den sechziger Jahren wärmt die Herzen mancher Kirchenmitglieder nur bedingt. Ihr Urteil über die Christuskirche erkennt einen eklatanten Unterschied, wie die evangelische Kirchengemeinde Radolfzell sich selber sieht und wie die Christuskirche nach außen wirkt. Kirchengemeinderat Matthias Lange beschreibt sein Unbehagen mit dem sakralen Gebäude so: "Es strahlt nicht das Gemeinde- und Gottesbild aus, das für uns wichtig ist." Es sei das Haus für einen "strengen Gott". An den Wänden laufen unendlich viele Linien der Kalksteinfliesen: "Die nervöse Rasterung gibt dem Blick keinen Halt", ergänzt Hendrika Thoma.

Das 1967 eingeweihte Christuskirche soll freundlicher, heller und wärmer werden. | Bild: Georg Exner

Ein Eimer Farbe wäre zu wenig

Das Unbehagen mit diesem Bauwerk gibt es nicht erst seit heute. Ulrich Schmidt, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, berichtet: "Diese Kirche steht in der Kritik seit der Eröffnung 1968." Fünfzig Jahre später eröffnet sich nun die Chance, grundsätzlich etwas zu verändern. Die Christuskirche ist in ein Alter gekommen, in der ein Eimer Farbe zu wenig ist: "Der würde nur im ästhetischen Sinne helfen, da streichen wir über Zeitbomben", beurteilt Schmidt die Bausubstanz. Das Dach ist marode, Elektrik und Heizung sind veraltet, der Eingang zur Kirche ist mit einem Stuhllager verstellt. Pfarrer Christian Link seufzt: "Es hat eine Weile gebraucht, um zu realisieren, dass wir mit kleinteiligen Lösungen nicht weiterkommen."

Kirche soll freundlicher, heller, wärmer werden

Jetzt also die große Lösung: "Wir wollen freundlicher, heller, wärmer werden", sagt Hendrika Thoma. So heißt das Projekt, das ist geplant: Die Küche wird aus dem Gemeindesaal ins Foyer versetzt, ein neuer Eingangsbereich, neues Licht und abgetrennte Lager für Stühle und Material verändern den Innenraum. Pfarrhaus und Kirche werden energetisch saniert, das Dach gerichtet und der Kirchplatz neu gestaltet. Nach einem Architektenwettbewerb hat Josef Prinz aus Ravensburg den Zuschlag bekommen. Er hat für das Projekt Stand heute Kosten in Höhe von knapp 3,5 Millionen Euro berechnet.

Projekt spornt Kirchenmitglieder an

50 Prozent übernimmt die evangelische Landeskirche, 30 Prozent soll über einen Kredit finanziert werden, 20 Prozent oder 680 000 Euro müsse die Kirchengemeinde Radolfzell aufbringen, so die Schätzung von Pfarrer Christian Link. Die Summe schreckt die Kirchengemeinde nicht ab, "das spornt die Mitglieder an", wie Wolfgang Börtlein vom Ausschuss für die Beschaffung von Spenden bemerkt. 37 Projekte für die Zukunft seien in einer Ideenwerkstatt zusammengetragen worden, "da sind ein paar Knüller dabei", verspricht Börtlein.

Zögern gilt nicht für die evangelische Kirchengemeinde. Im kirchlichen Bauamt seien alle Details eingereicht, von dort käme das Signal: "Jetzt fangt halt an", berichtet Ulrich Schmidt: "Im Moment bekommen wir richtig Rückenwind aus Karlsruhe."

Radolfzell Gedächtnis der Region zum Bau der Christuskirche: Als die Kirche modern wurde Das könnte Sie auch interessieren