Die Ortsverwaltung und die Böhringer Vereine haben bereits eine klare Vorstellung wie das neue Dorfgemeinschaftshaus als Herzstück der geplanten Ortskernsanierung einmal aussehen soll, wenn es denn soweit ist. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung stellte Ortvorsteher Bernhard Diehl die Bedarfsplanung und Wünsche für das Bürgerhaus vor, das sich von der Fritz-Kleiner-Straße über das Schlachthausareal zum Dorfplatz hin erstrecken soll. "Wir wollen mit diesem Raum- und Wunschkonzept auf die Stadt zugehen und dem Projekt Nachdruck verleihen", macht Bernhard Diehl deutlich.

Besichtigungsfahrt mit Vereinsvertretern

Den Sitzungen mit den Vereinsvertretern in den vergangenen Wochen, war im November eine Besichtigungsfahrt vorausgegangen. In fünf Landkreisen haben sich die Ortspolitiker und Vereinsvertreter unterschiedlich konzipierte Gemeinschaftshäuser angesehen, sich im Gespräch mit den Ortsvorstehern über Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Betrieb der Häuser informiert und aus allen Orten Anregungen mitgenommen. "Das hat sich bisher als sehr fruchtbar für die Sitzungen erwiesen", so Diehl.

Festsaal mit 300 Quadratmetern

Konkret gehe man von einem zweigeschossigen Haus mit Dachnutzung und Tiefgarage unter dem Dorfplatz aus. Das Konzept sieht im Erdgeschoss einen Festsaal von 300 Quadratmeter vor, der Sitzplätze für 200 Personen bieten soll, über eine feste Bühne und ein Stuhllager verfügt sowie über eine angegliederte Industrieküche mit zweigeteilter, begehbarer Kühlzelle. Die Fassade muss sich zum Dorfplatz hin öffnen. Im EG sollen auch große Toilettenanlagen untergebracht werden, ebenso ein Foyer mit Bar und Garderobe. Vom EG soll es einen Aufzug geben, der groß genug ist, um auch große Musikinstrumente zu transportieren.

Radolfzell Böhringer sammeln in anderen Orten Ideen für ein Gemeinschaftshaus in der neuen Ortsmitte

Im Obergeschoss sollen alle anderen Nutzungen untergebracht werden wie die Ortsverwaltung mit 72 Quadratmetern, ein abgeschlossener Bibliotheksbereich mit 70 Quadratmetern und ein öffentlicher Lesebereich mit 50 Quadratmetern, in dem auch kleinere Veranstaltungen stattfinden können. Der Musikverein mit bisher sehr beengtem Domizil im Rathaus-Pavillon wünscht sich einen 170 Quadratmeter großen Proberaum mit Faltwand sowie separatem Sozialraum und einen Abstellraum für die Instrumente, dazu einen Gruppen-Proberaum mit 90 Quadratmetern und einen Probenraum von 15 Quadratmetern für Einzelproben, wobei mit Ausnahme des Instrumentenraumes Mehrfachnutzung für andere Vereine möglich ist, wenn sie durch Musik- und Gesangverein nicht belegt sind.

Fachplaner müssen gefragt werden

Der Narrenverein, bisher im Vereinshaus an der Schule beheimatet, hätte gerne ein eigenes Geschäftszimmer und einen Sozialraum mit jeweils 15 Quadratmeter sowie eine Häskammer mit 25 Quadratmeter, der Turnverein meldet Wünsche für ein 30 Quadratmeter großes Geschäftszimmer und weitere 14 Quadratmeter für Archiv und Kostüme an. "Es wird sicher nicht möglich sein, dass alle Vereine ihre eigenen Räume bekommen. Deshalb haben wir den Lesebereich und die Räumlichkeiten des Musikvereins mit Mehrfachnutzung konzipiert, so dass sie auch als Versammlungsräume dienen können, ebenso wie der Festsaal", so Bernhard Diehl. Wichtig sei allen, dass frühzeitig Fachplaner für Schallschutz und Akustik, Haustechnik und Medientechnik einbezogen werden.

Industrie-Ersatzhalle mit Gitterabteilen

Von vorneherein, so Bernhard Diehl, sei auch klar, dass die bisherigen Lagerräume der Vereine im neuen Gemeindehaus keinen Platz finden. "Dafür sind die Räumlichkeiten einfach zu hochwertig", macht er deutlich. Man habe sich Gedanken gemacht und über eine ebenerdige Industrie-Ersatzhalle mit Gitterabteilen für alle Vereine im Industriegebiet nachgedacht. "Vorstellbar wäre der Bau durch die Böhringer Vereine in einem gemeinsamen Arbeitseinsatz. Das Material könnte von der Stadt gestellt werden.

Jetzt, so Ortsvorsteher Diehl, gehe es in einem ersten Schritt darum abzuklären, ob die Vorstellungen für das Gemeinschaftshaus auf dem Schlachthausareal abgebildet werden können. Parallel dazu wolle man mit den Vereinen ein Nutzungskonzept für den Festsaal erarbeiten.