von Natalie Reiser

Radolfzell – Zur Tradition in Radolfzell gehört das Weihnachtskonzert des Friedrich-Hecker-Gymnasiums (FHG) im Münster in der Adventszeit. In diesem Jahr kann es dort nicht stattfinden, da das Friedrich-Werber-Haus saniert wird. Die Räume des Gemeindehauses gegenüber vom Münster boten Sängern und Musikern sonst Gelegenheit, sich bis zu ihrem Auftritt aufzuhalten, sich einzusingen und ihre Instrumente zu stimmen. Deshalb wird in diesem Jahr die Veranstaltung in die Schulaula verlegt. Das Konzert wird an zwei Abenden gespielt, am Dienstag, 18., und Mittwoch, 19. Dezember jeweils um 19 Uhr.

Das Münster als geschätzter Auftrittsort

Leicht sei die Entscheidung nicht gefallen, erzählt Musiklehrerin Anne Heydt: „Das Münster hat eine einmalige Atmosphäre. Die Möglichkeit, dort aufzutreten haben wir nicht leichtfertig aufgegeben." Jedoch sei es bereits in der Vergangenheit ein Kraftakt gewesen, alle mitwirkenden Schüler in den Räumen des Gemeindehauses zu betreuen.

Die Logistik muss im Vorfeld geklärt sein

In diesem Jahr sollen die vier Ensembles des FHG zusätzlich durch drei Gast-Ensembles der Musikschule ergänzt werden, sodass etwa 270 Musiker am Konzert teilnehmen. Vor der Aufführung gehe es um ganz profane Fragen. Wohin mit den Taschen und Jacken? Wie werden die Schüler zum Einsingen und Einspielen aufgeteilt? „Die Flöte kann nicht gestimmt werden, während die Trompete sich daneben einspielt“, erklärt Anne Heydt. Es sei auch überlegt worden, ob andere Gemeinderäume oder die Stadtbibliothek in Frage kämen, doch letztlich mussten sich Schulleitung und Musiklehrer dagegen entscheiden.

Zwei Konzerte, damit alle Eltern kommen können

Anne Heydt erwartet nicht, dass es in der Schule entspannter zugehen wird. Doch immerhin stünden genügend Vorbereitungsräume zur Verfügung. Allerdings ist der Bereich für die Zuschauer in der Schulaula wesentlich kleiner als im Münster. Aus Brandschutzgründen dürfen nicht mehr als 450 Plätze in der Aula angeboten werden. „Das reicht nicht einmal für die Angehörigen der Schüler“, fährt Heydt fort. Um allen Eltern die Möglichkeit zu geben, ihre Kinder beim Auftritt zu erleben, sind nun zwei Konzerte geplant. Trotz allem soll die Veranstaltung in diesem Jahr intern bleiben. Für jedes Kind sind zwei kostenfreie Karten reserviert, die bei den Ensemble-Leitern abgeholt werden können. Zusätzlich gibt es ein kleines Kontingent weiterer Karten. Hier müsse man schnell sein, teilt die Schule mit.

Das Wichtigste ist, die Schüler zu motivieren

Wie die Konzerte sich in Zukunft gestalten werden, lässt Anne Heydt noch offen: „Wahrscheinlich müssen wir das Format überdenken.“ Die Musiklehrerin erzählt lachend, sie vermittelt eine positive Ausstrahlung, die sicherlich eine Rolle dabei spielt, dass ihr Unterstufenchor seit Jahren wächst. 97 Schüler zählt er inzwischen. „Wir freuen uns, dass so viele Schüler Lust haben, Musik zu machen“, meint sie. Man müsse immer entscheiden, ob man eine Elite ausbilden oder jedem Schüler die Gelegenheit geben wolle zu musizieren. „Uns geht es darum, dass die Schüler mit Herzblut singen und spielen“, sagt Heydt mit Überzeugung.

Wie das Konzert künftig gestaltet wird, ist noch offen

Die Überstunden, die sie dafür investiert, zählt sie nicht. Doch auch deshalb stelle sich die Frage, wie die Konzerte sich in Zukunft gestalten werden. Eine schwierige Entscheidung, findet die Lehrerin. Es sei gut, dass Musik so viele Schüler berührt. Doch eigentlich sei die Organisation von Konzerten ein eigener Beruf.