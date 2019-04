Artikel 14, Absatz zwei des Grundgesetzes gilt auch für die Stadt Radolfzell: "Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen." Es ist kurz gesprungen, wenn die Stadt sich der Villa Windschief entledigt, weil sie glaubt, Unterhalt und Eigentum dieser Immobilie gehören nicht zu ihren Aufgaben. Die Villa Windschief ist ein Kulturdenkmal und liegt alleine deshalb in einem besonderen öffentlichen Interesse. Wer, wenn nicht die öffentliche Hand, hat die Mittel für den Unterhalt solcher Denkmäler und öffnet diese Häuser dann auch für die Bevölkerung. Ein privater Eigentümer muss ein Kulturdenkmal im Rahmen des Zumutbaren nur erhalten und pfleglich behandeln.

Und selbst der Erhalt kann bei einem zu hohen wirtschaftlichen Aufwand infrage gestellt werden. Was ein privater Eigentümer nicht muss: Denkmäler für alle öffnen. Die Villa Windschief ist mit vielen Steuergeldern saniert und damit für die Allgemeinheit erhalten worden. Dient es dem Wohl, sie wieder zu verkaufen? Wer kann vorhersagen, was ein Privater in zwanzig Jahren damit macht? Die Villa Windschief ist aus ihrem geschichtlichen Bezug identitätsstiftend für die Stadt Radolfzell. Schade, wenn sie als solche nicht mehr wahrgenommen würde.