Hanif Frotan und Juliana Zenkert sind beide 29 Jahre alt, sie kennen sich erst seit der Silvesternacht und sie sind verärgert. Der Grund: Am Silvesterabend herrschte am Radolfzeller Seeufer laut eigenen Aussagen ein unkontrolliertes Chaos. „Die Leute haben jede Menge Plastikmüll und Flaschen ans Ufer geschmissen und ihre Feuerwerkraketen ins Wasser geschossen“, berichtet Zenkert.

Gerade die Bereiche in den Tiere ihr Winterquartier bezogen hätten, seien besonders betroffen gewesen. „Das war einfach schrecklich. Sogar Feuer haben wir entdeckt“, sagt die junge Radolfzellerin weiter. Vor allem die Lautstärke habe den Tieren ihrer Ansicht nach extrem zugesetzt.

Die Überbleibsel einer Feuerwerksbatterie. | Bild: Juliana Senkert

Als sie versuchte, Passanten freundlich auf diese Problematik aufmerksam zu machen, sei sie auf Hanif Frotan gestoßen. Auch der Markelfinger war am Silvesterabend eigens nach Radolfzell gefahren, um den Jahreswechsel am Bodensee zu erleben. Gemeinsam starteten sie den Versuch, die Situation zu entschärfen. Mit mäßigem Erfolg, wie sie bei einem Gespräch mit dem SÜDKURIER mitteilen.

„Ich dachte, am See gibt es bestimmt auch Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen für die Feiern. Ich hatte das schon bei Festen im Sommer gesehen“, sagt Frotan. Vor allem Erwachsene, die mit ihren Kindern an das Radolfzeller Ufer gekommen waren, hätten sie nicht ernst genommen. „Normalerweise gibt es bei Konzerten oder Veranstaltungen immer Umweltmaßnahmen. Warum hier nicht?“, gibt Frotan zu bedenken.

Reihe an Reihe: Das Seeufer und die Promenade wird in der Silvesternacht gerne von Einheimischen genutzt, um ihre Raketen abzufeuern. | Bild: Juliana Senkert

Dabei wollen die beiden 29-Jährigen gar nicht als Nörgler auftreten. „Es geht uns nicht darum, dass Böllern zu verbieten. Ich denke nur, dass die Stadtverwaltung dafür Regeln am Ufer aufstellen sollte beziehungsweise Bereiche, in denen sich keine Tiere aufhalten, ausweisen“, fordern sie. In einem entsprechenden Schreiben an die Stadtverwaltung wollen sie auf den Missstand aufmerksam machen. Dazu haben die beiden Radolfzeller Bilder und Videos von der Situation vor Ort gemacht. Schließlich solle das Silvester 2021 anders ausfallen als 2020.