Radolfzell vor 32 Minuten

Die Tradition bleibt: Warum das Feuerwerk am Hausherrenfest trotz Klimadiskussion stattfinden wird

Alle diskutieren den Klimanotstand, den Konstanz ausgerufen hat. In Radolfzell sieht man sich einen Schritt weiter. Auch das Hausherrenfest wird nicht, so wie es dem Konstanzer Seenachtsfest ergangen ist, im Namen des Klimaschutzes für beendet erklärt. Die Stadtverwaltung versucht Tradition und Umweltschutz in Einklang zu bringen.