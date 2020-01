von Michael Jahnke

Seit Jahren gehören die Premieren der Theatergruppe „Die Kulissenschieber“ für die Radolfzeller zum festen Bestandteil für einen gelungenen Start in die Silvesternacht. Die Nachfrage ist inzwischen so groß, dass man sich eine größere Spielstätte suchen musste. Und auch der kleine Saal des Milchwerks war völlig ausgebucht. Die Erwartungshaltung beim Publikum und der eigene Anspruch des Ensembles waren hoch.

Regisseurin Ursula Taaks hatte sich deshalb die heiter-bissige Komödie „Süßer die Glocken“ des aktuell wohl erfolgreichsten deutschsprachigen Komödienautors Stefan Vögel ausgesucht. Wie der Titel es schon vermuten lässt, spielt die Handlung in der Weihnachtszeit. Das Familientreffen steht an, eine Situation, die jeder kennt. Das bietet den Darstellern die Möglichkeit, ihre Charaktere sorgfältig zu entwickeln. Odo Nimmrichter spielt den grantelnden Großvater und Gastgeber dieser Zusammenkunft und hat mit dem ganzen Lametta-Getue nun wirklich nichts am Hut.

„Ein Tag wie jeder andere – nur schlimmer“

„Wenn die Skier auf dem Gras kleben, meine Frau hat Lametta“ gibt Nimmrichter als Großvater Jakob seinen Kommentar ab. Und der Alfred Tetzlaff des Allgäus hat gleich noch einen Spruch auf Lager: „Weihnachten ist ein Tag wie jeder andere, nur schlimmer.“ Wie in der Fernsehserie „Ein Herz und eine Seele“ auch, hat der Grantler in seiner Frau Ida, dargestellt von Roswitha Nimmrichter, einen um Ausgleich bemühten Gegenpol. Sie sehnt sich nach weihnachtlichem Frieden in der Familie und sorgt sich in der Küche um den gebratenen Hirschen, den der Gatte eigenhändig erlegt hat.

Eugen (Martin Ritzi, links) erträgt das Weihnachtsfest nicht ohne Alkohol. Jakob (Odo Nimmrichter) betrachtet das skeptisch. | Bild: Michael Jahnke

Doch von einem friedvollen Fest ist man weit entfernt. Die beiden Großeltern erwarten den Besuch ihrer Tochter Edith, die natürlich einen anderen Ehemann verdient hätte als den Sockenverkäufer Herbert. Und dann bleibt gerade in diesem Jahr der erhoffte Schnee aus. Das trübt die Stimmung des Großvaters, da er die gesamten Ersparnisse waghalsig in Optionen für die Seilbahn-AG verwettet hat. Auf nichts ist so richtig Verlass, nur auf die alljährlich stattfindenden Knaller-Attacken von Enkel Sebastian. Die Spannungen sind förmlich greifbar.

Ein arbeitsloser Sockenverkäufer

Die geliebte Tochter Edith, herrlich dargestellt von Karen Gerner, stellt ihren überforderten Ehemann zur Rede. Das schlechte Gewissen, das den Ehemann plagt, bringt Hermann Zimny so glaubwürdig auf die Bühne, dass der Zuschauer die Schweißtropfen auf der Stirn des Gatten förmlich ahnen kann. Der Sockenverkäufer hat nämlich seine Arbeitslosigkeit für sich behalten.

Herbert (Hermann Zimny) telefoniert heimlich mit seiner Job-Vermittlerin. Von seiner Arbeitslosigkeit soll niemand erfahren. | Bild: Michael Jahnke

Als die Ehefrau nun erfährt, dass hinter den heimlichen Telefonaten bloß eine Job-Vermittlerin steckt, platzt ihr der Kragen. Karen Gerner spielt ihre Rolle voll aus. Sie wirft ihrem Mann mangelndes Vertrauen vor und macht ihrem aufgestauten Ehefrust vor versammelter Familie so lautstark Luft, dass der um Ausgleich bemühten Mutter nun endgültig der Geduldsfaden reißt und sie in die Stille Nacht brüllt: „Warum könnt ihr nicht wie andere Leute Weihnachten feiern?“ Das hat dann schon etwas von Loriots „Szenen einer Ehe“, nur eben zur Weihnachtszeit.

Am Ende herrscht Weihnachtsfrieden

Mit einer Predigt, die sich gewaschen hat, tritt sie eine Lawine los und stolpert über die noch nicht so früh beendeten Verhältnisse ihres Ehemannes. Statt des Hirschs kommen Jakobs vergangene Seitensprünge aufs Tablett. Dunkle Familiengeheimnisse werden ausgepackt. Trotz vieler Turbulenzen schafft es Ida noch irgendwie, den Weihnachtsfrieden herzustellen. Und als endlich Besinnlichkeit herrscht, kommt der Schnee und mit ihm der Geldsegen.

