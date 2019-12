von Gerald Jarausch

75 Veranstaltungen mit Bürgerbeteiligung – das ist die Bilanz der Stadtverwaltung für dieses und das vergangene Jahr. Dazu zählen unter anderem Themen wie die Ausgestaltung des Spielplatzes an der Ekkehardstraße, die Wiese am Yachthafen, die Bürgerpflanzaktion am Spielplatz Hübschäcker, die Planwerkstatt in Stahringen und die Bürgerwerkstatt in Markelfingen, um nur einige zu nennen. Damit schneidet Radolfzell laut Birgit von Glan, Fachbereich Stadtentwicklung der Verwaltung, im Vergleich mit anderen Städten sehr gut ab: „So einen Beteiligungskalender gibt es nicht sehr oft“, sagt sie. Bei ihr laufen die Fäden zu den Veranstaltungen zusammen.

Diese Einschätzung hat sie bei einem der Fortbildungskurse erlangt, bei dem sie in Kontakt mit Behördenvertretern anderer Städte und Kommunen gekommen ist. Denn alle Behörden sind heute dazu angehalten, die Bürger möglichst an den Entscheidungsfindungen teilnehmen zu lassen. „Wir glauben, dass das notwendig ist, wenn nicht sogar unsere Pflicht“, sagt Oberbürgermeister Martin Staab.

Gleichwohl sind seiner Ansicht nach nicht alle Verfahren dazu geeignet, mit den Bürgern direkt besprochen und umgesetzt zu werden: „Dort, wo es einen Gestaltungsspielraum gibt, funktioniert das sehr gut. Bei einer Straßenplanung hingegen nicht. Dort gibt es zu viele Regeln und Vorschriften, die zu beachten sind“, führt er aus. Bei Vorhaben, wo die Mitsprache und Ideen der Bürger gefragt sind, stellt sich seiner Meinung nach ein Gewinn für beide Seiten ein.

„So einen Beteiligungskalender gibt es nicht sehr oft.“ Birgit von Glan, Abteilung Stadtentwicklung der Stadtverwaltung | Bild: Jarausch, Gerald

Der Stadtverwaltung ist durchaus daran gelegen, die Idee der Bürger zu sammeln und diese in die Planungen einfließen zu lassen. Auch „kritische Bürger lassen sich so besser einfangen“, gibt der OB zu. Gleichzeitig ist zu beobachten, „dass sich die Menschen besser mit den Veränderungen identifizieren“, führt Martin Staab aus. Das habe er zum ersten Mal bei der Sanierung der Stadtbibliothek gemerkt. Damals ging es zwar gar nicht so sehr um die Bürgerbeteiligung, aber durch den engeren Kontakt, etwa bei Führungen mit der Verwaltung und dem SÜDKURIER, hat sich schon früh eine positive Stimmung zu dem Millionenprojekt eingestellt. Ähnliches konnte bei der Sanierung des Seebads festgestellt werden.

Je schneller Bürger Erfolge sehen, desto besser

Der Zeitfaktor spielt bei den Bürgerbeteiligungen immer eine wichtige Rolle, wie Birgit von Glan weiß. „Je schneller und direkter die Ideen der Bürger umgesetzt werden“, desto besser, sagt sie. Schließlich haben diese „ihre Zeit investiert und wollen auch Erfolge sehen“. Das gilt für Bürgerinformationsabende ebenso, wie für die zahlreichen Workshops, die im Rahmen des Stadtentwicklungsplans 2030 (Step 2030) schon stattgefunden haben. Noch direkter geht es bei Pflanzaktionen oder auch den Jugendhütten zu, die im kommenden Jahr umgesetzt werden.

Birgit von Glan wird auch in Zukunft die zentrale Anlaufstelle für die Veranstaltungen sein. Sie berät nicht nur verwaltungsintern die Kollegen aus den Fachabteilungen, sondern auch die Bürger direkt. So unterstützt sie diese zum Beispiel bei den Anträgen zu Fördermitteln, die es oftmals für verschiedene Maßnahmen gibt. Zusätzlich hält sie die Bürger auch immer auf dem neuesten Wissensstand der Entwicklungen bei den Maßnahmen. Auf der Homepage der Stadt Radolfzell pflegt sie die Dokumentationen über die Bürgerbeteiligungsprojekte permanent, so dass sich jeder bei Bedarf informieren und den Prozess begleiten kann. OB Martin Staab ist davon überzeugt, dass die Beteiligungen zur Zufriedenheit aller dienen. „Das Konzept hat sich bewährt“, sagt er und ergänzt: „Wir können nicht jede Problemstellung mit den Bürgern diskutieren, aber die Bürgermeinung ist uns wichtig.“