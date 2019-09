von Gerald Jarausch

Die Stadt Radolfzell hat die Gewinner des diesjährigen Naturgarten-Wettbewerbs ausgezeichnet. Erstmals wurde der Preis nicht für die Gärten selbst, sondern für die schönsten Fotos aus den Naturgärten ausgelobt.

Gärten tragen zum Klimaschutz bei

Bei der Preisübergabe im Zunfthaus der Narrizella Ratoldi führte der Biologe Rainer Bretthauer in die Tierwelt vor der eigenen Haustür ein. Mit dem immer sichtbarer werdenden Klimawandel, der mittlerweile auch in den hiesigen Breiten angekommen ist, steigt der Wert von intakter Natur. Private Gärten können Refugien für Pflanzen und Tiere darstellen, die es in der freien Natur schwer haben.

Das hat man in der Stadtverwaltung von Radolfzell bereits vor über zwei Jahrzehnten erkannt und den Naturgarten-Wettbewerb ausgelobt. Dabei wurden seither die schönsten Gärten in der Stadt und ihren Ortsteilen ausgezeichnet. In diesem Jahr gab es erstmals einen Fotowettbewerb, an dem sich 17 Hobbygärtnerinnen beteiligten.

„Die Schöpfung vor der Haustür“

Um die große Vielfalt der im Naturgarten lebenden Tiere zu zeigen, war das Motto des diesjährigen Wettbewerbs: „Heimische Wildtiere im Naturgarten„. Auf diese Weise kann jedem verdeutlicht werden, welche Vielfalt sich im eigenen Garten entwickeln kann, wenn man denn die passenden Voraussetzungen schafft. „Die Schöpfung vor der eigenen Haustür wird in den Fotos erst sichtbar gemacht“, sagte Christof Stadler, der den Oberbürgermeister Martin Staab als Schirmherr der Veranstaltung vertrat. In der Tat ist die Vielfalt der heimischen Wildtiere in Naturgärten beachtlich.

Rainer Bretthauer stellte eine Auswahl der schönsten Tierfotos vor. Oftmals handelt es sich um kleinere Lebewesen wie Insekten, Spinnentiere und Amphibien, die man auf den ersten Blick nicht unbedingt wahrnimmt. Ihre Bedeutung sei dennoch erheblich. Zudem zeigen Insekten wie die Adonislibelle oder der Vielfleck dem Kenner an, dass es sich um einen intakten Lebensraum handelt. Die schönsten Fotos wurden bei der Veranstaltung mit einem Präsentkorb mit Saatgut und anderen Kleinigkeiten belohnt.