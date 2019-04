Nicht immer kommt es so, wie es Behörden entscheiden. Ginge es nach Regierungspräsidium und Stadtverwaltung Radolfzell, gäbe es die Villa Windschief im "Grienen Winkel" in der Seestraße als Kulturdenkmal längst nicht mehr. Die Stadtverwaltung empfahl im Februar 1987 im Rahmen des Neubauprojekts Seniorenwohnanlage am Stadtgarten den Abriss, das Regierungspräsidium Freiburg als zuständige Denkmalschutzbehörde entschied im Mai 1987 aus wirtschaftlichen Gründen auf Abriss – doch das Haus mit den schiefen Wänden am Rande der Stadtmauer steht immer noch. Weil die Mitglieder des Fördervereins Museum und Stadtgeschichte unter ihrer damaligen Vorsitzenden Ursula Wolf sich mit ihrem Kampf für den Erhalt eines der wenigen Häuser mit spätmittelalterlicher Bausubstanz durchsetzten und eine Mehrheit im Gemeinderat bekamen.

Dem Förderverein schwant nichts Gutes

22 Jahre später läuten bei den Mitstreitern von einst und dem aktuellen Vorstand des Fördervereins wieder die Alarmglocken. Die Stadt Radolfzell hat die Villa Windschief zum Verkauf ausgeschrieben. Im Exposé wird der Verkehrswert mit 350 000 Euro beziffert, erläuternd heißt es im Text: "Das derzeitige Mietverhältnis mit der Wohneigentümergesellschaft der Seniorenwohnanlage besteht noch, kann aber bei einer angedachten Nutzungsänderung 2019 gekündigt werden." Reinhard Rabanser, Präsident des Fördervereins, schwant nichts Gutes: "Uns treibt die Sorge um, dass die Villa Windschief als stadtbildprägendes Ensemble in irgendeiner Art und Weise zum Opfer fällt." Es habe in Radolfzell in den vergangenen Jahren ohnehin einen großen Verlust an historischen Gebäuden gegeben.

Gebäude steht auf der "Giftliste"

Kritisiert wird in den Reihen des Fördervereins, dass die Stadt Radolfzell überhaupt das Anwesen verkaufen will. Rabanser, der für die SPD im Gemeinderat sitzt, berichtet, dass die Villa Windschief auf einer sogenannten "Giftliste" stehe, nach der sich die Verwaltung von Objekten trennen wolle, die nicht den unmittelbaren Aufgaben einer Gemeinde dienen. "In den Augen der Verwaltung kostet die Villa Windschief nur Geld", gibt Rabanser seinen Eindruck wieder.

Diese Haltung kann Guido Moriell nicht verstehen, er fordert: "So ein Gebäude, das unsere Stadt von altersher repräsentiert, muss im Besitz der Stadt und damit des Volkes bleiben." Auch die Kunsthistorikerin und ehemalige Vorsitzende des Vereins Ursula Wolf versteht die Verkaufsabsichten nicht: "Das ist ein Kulturgut, das man behalten muss. Es ist eines der wenigen spätmittelalterlichen Häuser in Radolfzell überhaupt, es ist ein Juwel."

Wie steht die Stadt zu ihren Kulturdenkmälern?

Und Lucia Bruttel widerspricht der Auffassung, dass Unterhalt und Besitz solcher Gebäude nicht zu den öffentlichen Aufgaben einer Gemeinde gehören: "Darüber kann man streiten." Rudolf Gretsch, Vorsitzender des Fördervereins Museum und Stadtgeschichte, nimmt die Stadt in die Pflicht: "Sie muss entscheiden: Zu welchen Kulturdenkmälern steht sie? Und will sie nur betriebswirtschaftlich denken oder im Sinne der Allgemeinheit?"

Der Gemeinderat entscheidet

Eine Hoffnung haben die Mitstreiter des Fördervereins. Der Verkauf der Villa gilt laut Ausschreibung nur "vorbehaltlich der Gremienzustimmung". Das heißt: Der Gemeinderat muss entscheiden. Ähnlich der Schülerstreiks für mehr Klimaschutz formuliert Präsident Rabanser ein Zukunftsmotto: "Future for Villa Windschief."