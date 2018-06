Kaum ein Thema bewegt momentan die Gemüter in Radolfzell mehr als die Frage nach Wohnraum. Wie kann die Wohnungsnot gelindert werden, wie kann bezahlbarer Wohnraum für Geringverdiener, Familien, Alleinerziehende geschaffen werden? Dabei ist vor allem die Frage nach Wohnraum für die, die auf dem freien Markt keine Chance habe, am dringendsten. Wer auf eine sozialgebundene Mietwohnung angewiesen ist, hat kein Geld, auf dem überhitzen Wohnungsmarkt mitzubieten.

2030 soll es gar keine Sozialwohnung mehr geben

Einen Einblick in den Ist-Zustand gibt die Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Nese Erikli (Grüne) zum Thema Wohnraum. Aktuell gibt es 61 sozialgebundene Wohnungen in Radolfzell. Doch diese sollen laut dem Stuttgarter Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau im Lauf der nächsten Jahre abnehmen. Geförderter Wohnraum hat eine bestimmte Bindungsfrist, während dieses Zeitraums dürfen sie bevorzugt an Inhaber eines Wohnberechtigungsscheins vermietet werden. Die Miete ist festgelegt und liegt unterhalb des Mietniveaus der Stadt. Auch kann die Miete nicht erhöht werden. Nach dem Ende dieses Zeitraums können diese Wohnungen auch zu einem höhren Preis vermietet werden. In Radolfzell soll die Zahl an geförderten Wohnungen bis zum Jahr 2025 auf 47 zurückgehen, 2030 soll es dann gar keine mehr geben.

In Radolfzell bauen nur Privatunternehmen

Bei den 61 Wohnungen in Radolfzell handelt es sich laut Information von Moritz Schade, Pressesprecher der Radolfzeller Stadtverwaltung um drei Objekte von zwei Baugenossenschaften. Beide Baugenossenschaften hätten die Darlehen für die Gebäude zurückbezahlt und so würde die soziale Preisbindung Ende 2020 beziehungsweise 2025 auslaufen. Diese Entwicklung abzufangen, wird in Radolfzell schwer zu bewältigen sein. „Die soziale Mietraumförderung erfolgt in Radolfzell über den freien Markt in Zusammenarbeit mit den Baugenossenschaften“, erklärt Schade.

Förderprogramme sind für Investoren nicht attraktiv

Dass die Bereitschaft, sozial geförderten Wohnraum zu bauen, gesunken sei, liege auch an der Bundespolitik, so Schade. Zu Beginn der 2000er Jahre seien von Bund und Land jegliche Förderprogramme nahezu ganz eingestellt worden. In der Folge sank die Zahl der Investoren, die Sozialwohnungen bauen wollten, deutlich. Die bestehenden Bundes- und Landesförderprogramme würden von vielen Investoren als nicht attraktiv genug betrachtet. Dass private Bauherren lieber in einem Preissegment bauen, welches weit über dem Budget eines Beziehers eines Wohnberechtigungsscheins liegt, zeigte sich erst jüngst beim Wohnprojekt St. Meinrad. Dort bestand der Investor darauf, eine Kaltmiete von mindestens neun Euro zu verlangen. Drunter würde es sich finanziell nicht lohnen, so die Begründung.

Stadt will mehr als 200 Wohnungen bauen lassen

Die Anfrage von Nese Erikli beinhaltet auch die Zahlen der Region. Konstanz hat aktuell 1225 gebundene Sozialmietwohnungen. Durch die städtische Wohnbaugesellschaft Wobak kann die Stadt gezielt sozial geförderten Wohnraum bauen. Auch in Konstanz soll die Zahl der Sozialwohnungen laut Auskunft des Ministeriums zurückgehen. Auf 790 im Jahr 2030. Allerdings sind im Handlungsprogramm Wohnen bis zum Jahr 2035 rund 1900 neue Wohnungen mit Sozialbindung vorgesehen. Auch in Radolfzell wolle man dem Defizit entgegen wirken. Im gesamten Stadtgebiet sind laut Information von Moritz Schade etwa 160 sozial geförderte Wohnungen und zusätzlich rund 156 soziale/integrative Wohnungen verteilt auf 14 Projekte und Baugebiete geplant. Dies ergibt sich aus den baulandpolitischen Grundsätzen, nach denen bei einem Neubau 30 Prozent der Wohnungen im geförderten Bereich liegen sollen.

Nur wenige beantragen einen Wohnberechtigungsschein

Aber hat Radolfzell überhaupt so einen großen Bedarf an Sozialwohnungen? Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau hat bei den Kommunen nach einer Einschätzung gefragt. Ein Indikator ist die Anzahl der Wohnberechtigungsscheine, die in einer Kommune beantragt werden. In Radolfzell sind im Jahr 2017 gerade einmal 38 solcher Scheine ausgestellt worden. Zehn Anträge konnten laut Auskunft von Moritz Schade wegen fehlender Unterlagen nicht bearbeitet werden. In 2018 wurden bisher elf Wohnberechtigungsscheine ausgestellt. Auch hier ist der Unterschied zu Konstanz groß: Dort wurden 2017 allein 974 Anträge auf einen solchen Schein gestellt, 831 Bescheinigungen wurden bewilligt. "Die Quote von Wohnberechtigungsscheinen ist unter Studenten erfahrungsgemäß höher als in anderen Bevölkerungsgruppen", erklärt Pressesprecher Schade diesen Unterschied.

Stadt hat seit Jahren keine Fördergelder beantragt

Grüne-Landtagsabgeordnete Nese Erikli sieht die Lage in Radolfzell kritisch. „Angesichts der Größe der Stadt Radolfzell halte ich die Zahl von 61 Sozialmietwohnungen für absolut nicht ausreichend. Insbesondere wenn man betrachtet, dass die Stadt weiter wächst", so Erikli. Ihre Anfrage an das Ministerium beinhaltet auch die Anzahl der Anträge auf Fördergelder aus der Landeswohnraumförderung in den Jahren 2010 bis 2017. So sind aus Radolfzell zwar jährlich Anträge auf Eigentumsförderung gestellt worden. Aber die Stadt habe in acht Jahren keine Gelder für Neubau, Modernisierung oder für die Förderung von sozialem Wohnraum beantragt. Die Stadt Konstanz hat beinah jährlich Gelder aus dem Förderprogramm für sozialen Wohnraum abgerufen und so fast zehn Millionen Euro Fördergelder bekommen.

Kleinen Gemeinden fehlt Wohnraum Blick in die Region: Auch kleinere Gemeinden haben einen ähnlichen Bedarf an Sozialwohnungen wie Radolfzell. Dies ging ebenfalls aus der Anfrage von Nese Erikli hervor. So stellt Allensbach jährlich 25 Wohnberechtigungsscheine aus. Und auch Öhningen gibt an, einen Bedarf von etwa 20 Sozialwohnungen zu haben, dafür aber kein Bauland zur Verfügung zu haben. Moos plant im Baugebiet Eichweg III mehrere Mehrfamilienhäuser, für die die Gemeinde einen Bauträger für Sozialwohnungen sucht. Und auch die Gemeinde Reichenau beschreibt ihren Bedarf an Sozialwohnungen als sehr hoch. Jährlich gebe es fünf bis zehn Anfragen und man gehe davon aus, der Bedarf werde weiter steigen. Einzig Gaienhofen gab an, keinen Bedarf an sozialem Wohnraum zu haben.

Auch kleinere Gemeinden haben einen ähnlichen Bedarf an Sozialwohnungen wie Radolfzell. Dies ging ebenfalls aus der Anfrage von Nese Erikli hervor. So stellt Allensbach jährlich 25 Wohnberechtigungsscheine aus. Und auch Öhningen gibt an, einen Bedarf von etwa 20 Sozialwohnungen zu haben, dafür aber kein Bauland zur Verfügung zu haben. Moos plant im Baugebiet Eichweg III mehrere Mehrfamilienhäuser, für die die Gemeinde einen Bauträger für Sozialwohnungen sucht. Und auch die Gemeinde Reichenau beschreibt ihren Bedarf an Sozialwohnungen als sehr hoch. Jährlich gebe es fünf bis zehn Anfragen und man gehe davon aus, der Bedarf werde weiter steigen. Einzig Gaienhofen gab an, keinen Bedarf an sozialem Wohnraum zu haben. Kleine Anfrage: Landtagsabgeordnete dürfen Anfragen, die maximal zehn Fragen beinhalten, an die Landesregierung stellen. Diese muss binnen drei Wochen antworten. Die kleine Anfrage dient als Mittel der parlamentarischen Kontrolle.

Landtagsabgeordnete dürfen Anfragen, die maximal zehn Fragen beinhalten, an die Landesregierung stellen. Diese muss binnen drei Wochen antworten. Die kleine Anfrage dient als Mittel der parlamentarischen Kontrolle. Podiumsdiskussion: Die Freie Grüne Liste lädt gemeinsam mit dem Kreisverband Konstanz von Bündnis 90/Die Grünen am Mittwoch, 27. Juni, um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus zu einer Podiumsdiskussion zu diesem Thema ein. Fünf Fachleute mit unterschiedlicher Sichtweise werden über Ressourcen, Leerstände und den Flächenverbrauch diskutieren. (ans)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein