Radolfzell Die Stadt Radolfzell erklärt, warum die Containerbauten auf dem Mettnau-Spielplatz für Flüchtlinge dringend notwendig sind

Auf dem Mettnau-Spielplatz sollen etwa 35 Personen untergebracht werden. Bei der Planung will die Stadt die Bürger einbinden. Doch es wird klar: Mittelfristig werden viele Plätze fehlen.

Nun äußert sich die Stadt zu den konkreten Plänen für die Anschlussunterbringung auf dem Mettnau-Spielplatz. Auf eine SÜDKURIER-Anfrage von vergangener Woche kam nun am Donnerstag die Rückmeldung zu den Details. Geplant seien zwei Wohnblöcke mit je drei Stockwerken und sechs Wohneinheiten pro Block. Etwa 35 Personen sollen in den Wohnmodulen untergebracht werden. Dabei werde es verschiedene Wohnungsgrößen geben: 25 Prozent Ein-Zimmer-Wohnungen, 30 Prozent Zwei-Zimmer-Wohnungen, fünf Prozent Drei-Zimmer-Wohnungen und 40 Prozent Vier-Zimmer-Wohnungen. In absoluten Zahlen könnten es also drei Wohnungen für Single-Personen geben, drei Wohnungen für Paare, eine Wohnung für kleinere Familien und fünf für Familien mit mehreren Kindern.

Bürger sollen bei der Ausgestaltung des Areals mitreden dürfen

Wo die Gebäude konkret stehen werden, müsse noch abgeklärt werden. Laut Aussage der Stadtverwaltung werde es hier einen Bürgerworkshop geben, der sich sowohl mit dem Standort als auch mit der Gestaltung des Spielplatzes beschäftigen wird. Das jetzt 1300 Quadratmeter große Grundstück soll halbiert werden. Für den Spielplatz sind rund 650 Quadratmeter vorgesehen.

Während der Bürgerinformation am Mittwochabend im Milchwerk äußerte sich OB Martin Staab zu den Zahlen des Landratsamtes, wie viele Geflüchtete laut Quote untergebracht werden müssen. Mit den Plätzen in der Gemeinschaftsunterkunft in der Herrenlandstraße hätte die Stadt ausreichend Plätze für alle Personen, so Staab. Da diese jedoch vom Landratsamt Ende des Jahres geschlossen werden wird, sei die Stadt unter Druck geraten. 564 Menschen müssen laut Landratsamt in Radolfzell untergebracht werden. Ohne die GU Herrenlandstraße droht ein Minus von 135 Plätzen zum Ende von 2018. Da sei der Familiennachzug noch nicht einmal mit einberechnet. Im Jahr 2019 würde das Defizit sogar auf 186 Plätze anwachsen. So schlimm werde es laut Staab aber nicht kommen. Es würden immer noch Menschen zurückgeführt oder würden sonst wegziehen.

Die Stadt prüfe derzeit weitere neun Standorte im Stadtgebiet, ob die sich ebenfalls für einen Standort einer mobilen Wohneinheit eignen. "Wir werden alle brauchen, auch wenn diese Nutzung immer Konflikte mit sich bringt", so Staab. Man wolle die anerkannten Flüchtlinge dezentral in der gesamten Stadt unterbringen.