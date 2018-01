Radolfzell Die Seefunk-Gruppe: Seit 30 Jahren ein Erfolgsgarant beim Narrenspiegel

Seefunk-Gruppe ist seit drei Jahrzehnten der Höhepunkt des Narrenspiegels der Narrizella Ratoldi. Ihre musikalischen und textlichen Spitzen aufs Stadtleben sind schon sprichwörtlich.

Mit dem Start von Radio Seefunks bekam der Narrenspiegel zur Fasnacht 1988 einen neuen musikalischen Programmpunkt mit begabten Musikern und textlich ideenreichen Gardisten. Bei ihrem ersten Auftritt parodierten sie unter anderem den neuen regionalen Radiosender und nannten sich daher auch „Seefunk“. 210 Hits haben sie seither auf das Radolfzeller Stadtgeschehen sowie andere Ereignisse hin neu getextet und auf so fantastische Weise umgesetzt, dass sie damit jedes Mal das Publikum von den Stühlen holen.

Ob von den Beatles, Abba, Herbert Grönemeyer, Augsburger Puppenkiste oder Rossini, Beethoven, Mozart, Dvorak, aber auch von Helene Fischer, den Klostertalern und anderen – schon viele bekannte Melodien beschrieben seither die Stimmung im Rathaus, bei den VIPs der Stadt, den Bürgern, am See, im Wirtschafts-, Kultur- und Gesellschaftsleben von Radolfzell. Viele dieser Seefunk-Hits wurden über die närrischen Tage zu wahren Gassenhauern, die unter anderem jeder gerne am närrischen Rosenmontags-Jahrmarkt mitsingt. Manche Akteure wie Thomas Uhl (besser bekannt als "Stecke"), Wolfgang Uhl, Thomas Kauter, Franz Bromma und Dieter Franz Pauli sind von Anfang an dabei, andere kamen und gingen wieder. Im Jubiläums­programm darf man sich neben den Genannten auch auf den tastensicheren Neuling Uwe Kemmer freuen. Sie setzen dabei die im Jahr 2015 begonnene Änderung – weg vom Notenständer – fort, sodass man nach „Starlight Express“, „Bergwerkarbeiter“ sowie „Poseidon und seine Nixen“ auf ein neues musikalisch-schauspielerisches Feuerwerk gespannt sein darf. Aber wie immer heißt es: „Mir verrote nix.“ Mal sehen, ob es im Gespräch mit der heiteren Truppe nicht doch so manchen Hinweis gibt…

„Jeder muss ein Lied einbringen, hat schon irgendwelche Titel im Kopf und sammelt Textideen dazu, denn bis zum ersten Brainstorming Ende Oktober sollte da schon viel stehen – bei manchen geht’s etwas kurzfristiger zu, gell Franz“, so Thomas Uhl mit einem Augenzwinkern in Richtung seines Musikerkollegen. Viel Spaß und das sich gegenseitig die Bälle zuspielen sind ohnehin ein Markenzeichen der verschmitzten Truppe. Jeder bringt seine Stärken ein: Thomas Kauter beispielsweise seine räumlich-gestalterische Kreativität und technische Umsetzung, Wolfgang Uhl immer wieder neue, passende Bassgeigen-Unikate, Thomas Uhl sein breites, aus vielen Gruppierungen bekanntes musikalisches Talent oder Franz Bromma seine stoische Gelassenheit vor ausgelassenem Publikum. Thomas Uhl investiert in die Erweiterung seiner musikalischen Bandbreite und Uwe Kemmer hat sich nach gardemäßiger Überzeugungsarbeit problemlos bei den „Chaoten“ integriert.

Trotz der intensiven Arbeit, bis alles steht und sitzt und dem harten Probewochenende am Bürserberg Ende November zusammen mit Rollenschreibern, Regie und so weiter ist für sie diese Vorbereitungszeit das Schönste. „Gerade, weil wir nicht übers Jahr zusammen auftreten, freuen wir uns ganz besonders auf diese Zeit. Darauf, den Radolfzellern wieder was richtig Tolles zu bieten und dabei auch selbst viel Spaß zu haben“, so Thomas Kauter. „Auch wenn wir diesmal vielleicht etwas ‚farblos‘ daher kommen“, ergänzt Wolfgang Uhl. Aha! Ein Hinweis. Nun ja, es soll wohl um alte und neue Radolfzeller Rituale gehen und um ein weiteres dreißigjähriges Bestehen...? Lassen wir uns überraschen von einer sicher wieder bestens aufgelegten Seefunk-Gruppe.

Übrigens: Von den Regisseuren Peter Gätjens und Sebastian Möhrle hörte man noch weitere leichte Andeutungen heraus auf Klamauk mit überraschenden Lösungen sowie auf Makabres. Die Radolfzeller und ihre Gäste von auswärts können sicher sein, dass die närrische Garde übers Jahr 2017 wieder sehr genau hinschaute und zuhörte, also nah an Sorgen, Nöten und auch Freuden der Bürger ist. So wird sie im Narrenspiegel 2018 eine humorvolle Salve sicherer Treffer landen – mit der jubilierenden Seefunk-Gruppe als fulminantem musikalischem Höhepunkt.

Die musikalischen Seefunk-Gardisten und wann sie zu erleben sind