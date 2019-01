von Rolf Hohl

Radolfzell/Iznang – Es gibt Menschen, die sich von den Unzulänglichkeiten des öffentlichen Nahverkehrs die Laune verhageln lassen. Peter Backes gehört nicht dazu. Muss er irgendwo unverhofft eine Stunde warten, geht er eben einen Kaffee trinken. Manchmal jedoch reicht diese Gelassenheit nicht aus, um allen Ärger fernzuhalten. So war es am Samstagabend zwischen Weihnachten und Neujahr. Mit seiner Frau war er in Konstanz, und gegen Abend wollten die beiden per Bahn und Bus zurück nach Iznang auf die Höri. Sie kauften sich jeweils ein Zwei-Zonen-Ticket und los ging die Reise, die aber schon in Radolfzell ins Stocken geriet. Fahrplanmäßig müssen Reisende, die dann auf den „Höribus“ umsteigen wollen, bei einigen Verbindungen in den Abendstunden dort 53 Minuten warten.

Der Busfahrer beharrt auf einer neuen Fahrkarte

Während das Ehepaar in Radolfzell wartete, verloren die Tickets in ihren Taschen klammheimlich ihre Gültigkeit. Jedenfalls für den Busfahrer, der an diesem Abend den Höribus der Linie 7368 um 21.49 Uhr nach Stein am Rhein fuhr. Peter Backes erinnert sich: "Der Busfahrer eröffnete uns, dass unsere Fahrscheine ungültig seien, da sie vor mehr als einer Stunde gelöst wurden." Die Entgegnung von Peter Backes, dass er und seine Frau für die Zugfahrt von Konstanz nach Radolfzell die unmittelbare Anschlussverbindung genutzt hätten, fand kein Gehör. "Uns wurde mit der Antwort quittiert, dass die Tickets eindeutig ungültig seien und wir nochmals Tickets lösen müssten, sonst geht es für uns nicht auf die Höri weiter", beschreibt Backes die Verhandlungen im Bus. Für das Ehepaar hieß das: Sie mussten zusätzlich zu den bereits gelösten Zwei-Zonen-Tickets für 3,85 Euro pro Person nochmals zwei Ein-Zonen-Tickets für 2,50 Euro pro Person lösen.

Der Kundencenter bestätigt die Auffassung des Busfahrers

Die Forderung des Busfahrers sei bei einem Anruf im Kundencenter der Südbadenbus-Gesellschaft (SBG) bestätigt worden. Das in Konstanz gelöste Ticket sei ab Radolfzell aufgrund des Zeitablaufs ungültig, lautete die deckungsgleiche Information bei diesem Telefonat. "Uns wurde zwar eine Kulanzregelung in Aussicht gestellt, aber die jetzige Regelung ist offensichtlich untauglich und realitätsfremd", stellt Peter Backes fest. Sie sei auch über den Einzelfall hinaus relevant. "Diese zeitbezogene Ablauf-Regelung war und ist für uns neu, obwohl wir regelmäßig den öffentlichen Personennahverkehr nutzen", wundert sich Backes, er trägt das Geschehen mit Humor: „Wir waren in guter Stimmung, deswegen ließen wir uns auch davon nicht aus der Fassung bringen.“

Der Bahnsprecher in Stuttgart sagt: Der Busfahrer hat sich geirrt

Die Stimmung der Familie Backes wird sich noch weiter aufhellen. Ein Bahnsprecher des zuständigen Regionalbüros in Stuttgart hat die Sache korrigiert: "Hier lag ein Versehen des Fahrers vor. Das Ticket ist zur gegebenen Zeit gültig", heißt es schriftlich auf unsere Anfrage. Das sei eine ganz normale Regelung. "Wenn das Ticket in Konstanz um 20.35 Uhr gekauft wird und die nächste Zugverbindung um 20.40 Uhr genutzt wird, gilt das Ticket dann nach Gaienhofen auch für die Weiterfahrt", führt die Pressestelle aus. Also gilt die Zwei-Zonen-Fahrkarte auch für Moos: "Ist wie hier die nächste Verbindung erst um 21.49 Uhr, ist das Ticket um 21.49 Uhr gültig. Alle Tickets gelten für die nächstmögliche Verbindung."

Peter Backes wünscht sich weniger kleinliche Regelungen

Einen Trost hat der Bahnsprecher für die Familie parat. Sobald die Mitarbeiterin von DB Regiobus einen Rückruf erhalte, würde den Fahrgästen die Unkosten der Extra-Tickets "selbstverständlich erstattet". Alles gut? Peter Backes verspricht: "Die Rückerstattung werden wir spenden, uns geht es um eine Verbesserung des ÖPNV und wenn es auch nur kleine Schritte sind und nicht um kleinliche Pfennigfuchserei." In der Schweiz sei er beruflich oft mit dem Zug unterwegs, den er dort aufgrund der Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sehr schätze. In Deutschland wünscht er sich mehr Kundenorientierung und weniger kleinliche Regelungen, um den öffentlichen Nahverkehr zu stärken. „Es fahren auch immer viele junge Leute abends mit dem Bus und Zug von Konstanz zurück, was ich gut finde. Da muss man aber aufpassen, dass man die nicht mit solchen Hindernissen abschreckt“, mahnt Backes.