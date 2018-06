Radolfzell Die Rathausspitze in Radolfzell hat die Bauarbeiten in der Konstanzer Straße schlecht verkauft

Anwohner und Betroffene der Umbauarbeiten in der Konstanzer Straße hätten im Voraus besser informiert werden müssen – ein Kommentar

Da packt die Stadt Radolfzell ein so tolles Projekt wie den Umbau der Konstanzer Straße von einer Stadtautobahn in eine städtische Allee mit Radspuren auf beiden Seiten an und vergisst komplett, dafür Werbung zu machen. Die Schulen werden gerade ein paar Tage vor dem Beginn der Pfingstferien darüber informiert, dass die Schulbusse nach den Ferien den Haltepunkt Hasselbrunnsteg anfahren. Wegen Sperrung der Konstanzer Straße. In der Pressemitteilung zu den Baumaßnahmen hieß es einige Tage später, dass die Anlieger "ausführliche Informationen über mögliche Einschränkungen der Zufahrt, eine eventuell zeitweise veränderte Müllbereitstellung etc." erhalten. Die Information beschränkte sich auf dem uns vorliegenden Papier im Wesentlichen auf diese zwei Sätze: "Der Kraftfahrzeugverkehr wird nur eingeschränkt und zeitweise gar nicht möglich sein." Und: "Wir sind bestrebt, die Behinderung so gering wie möglich zu gestalten und bitten Sie um Verständnis." Das spärliche Informationsverhalten ist nicht den einzelnen Sachbearbeitern anzulasten, das muss die Verwaltungsspitze sich ankreiden lassen. Sie hat das Projekt in seiner Außenwirkung unterschätzt und vergessen, die Betroffenen rechtzeitig mit Aufklärung abzuholen. Wer eine zweijährige Sperre einer viel befahrenen Straße mit einer daran oder dahinter liegenden Infrastruktur wie Schulen, Sporthalle und Geschäfte einseitig verkündet, muss mit Kritik rechnen. Die hat gerade erst eingesetzt. So wird ein positives Projekt schnell negativ besetzt.

