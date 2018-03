Radolfzell Die Neugestaltung des Seebads soll schon zum Sommer 2019 fertig sein

Gemeinderat Radolfzell streicht Wettbewerbsphase

Der Gemeinderat drückt bei der Neugestaltung des Seebads in Radolfzell aufs Tempo. Schon zur Badesaison 2019 sollen neue Gebäude die maroden Betonwürfel an der Mett­naustraße ablösen. Der Arbeitskreis Bäder mit Vertretern aus den Reihen des Gemeinderats ist ermächtigt worden, nach Vorgesprächen einem Architekten seiner Wahl den Auftrag zu erteilen und das Verfahren zu beschleunigen. In seltener Einigkeit haben die Stadträte den Vorschlag der Verwaltung kassiert, für die Erneuerung des Seebads einen Architektenwettbewerb oder eine Mehrfachbeauftragung auszuloben. Sie werteten den Wettbewerb in mehreren Redebeiträgen als Umweg mit Zeitverzögerung, weil der von Bauverwaltungs-Chef Thomas Nöken vorgelegte Zeitplan nach diesem Prozedere die tatsächliche Bauphase Ende 2019 und im ersten Halbjahr 2020 vorsah.

Eine Fertigstellung eines neuen Seebads erst zum Sommer 2020 schmeckte den Stadträten überhaupt nicht. Christof Stadler raunte: "Wir brennen vor Ungeduld, die Zeit drängt. Wir brauchen einen Funktionsbau, keinen Schnickschnack." Dietmar Baumgartner von den Freien Wählern ergänzte: "Wir wollen was Gescheites und wir wollen die Fertigstellung schon 2019." Der Stadtrat der Freien Wähler erinnerte die Verwaltungsbank: "Da gibt es ein Versprechen."

Gisela Kögel-Hensen (Grüne) redete Oberbürgermeister Martin Staab ins Gewissen: "2019 war auch Ihre Intension." Ihr wollte nicht in den Sinn, dass bei dem ohnehin schon lange dauernden Verfahren jetzt noch ein Architektenwettbewerb eingeflochten wird. Bei einem Bauvolumen von rund einer Million Euro befand das Gisela Kögel-Hensen für übertrieben: "Das ist für das kleine Projekt nicht angemessen." Sie empfahl für das "schnucklige, kleine Bad" das Vorgehen eines privaten Häuslebauers und nur einen Architekten zu beauftragen: "In Moos hat das geklappt, in Iznang hat das geklappt, in Gailingen hat das geklappt." Und der Arbeitskreis des Gemeinderats habe viele neue Bäder am See angeschaut und wisse, welche Architekten das können.

Thomas Nöken konnte mit seiner Brandrede die Stadträte nicht mehr umstimmen: "Wir in der Verwaltung sind der Meinung, dass wir ab einem Bauvolumen von einer Million aufwärts ein konkurrierendes Verfahren durchführen sollten." Nur mit einem Wettbewerb oder einer Mehrfachbeauftragung könne man sichergehen, die richtige und wirtschaftlichste Lösung zu bekommen. "Das geht nur über den Vergleich", sagte Nöken. Zudem müsse das Projekt Seebad nicht nur von der Bausumme betrachtet werden: "An dieser sensiblen Stelle am See, mit seiner Bedeutung für die Stadt und mit der Frequenz der Besucher halte ich ein Wettbewerbsverfahren für das richtige Instrument", verteidigte Nöken seinen Vorschlag. Allerdings lief der Chef der städtischen Bauverwaltung mit seinem Hinweis, dass Gras nicht schneller wachse, wenn man daran zupfe, in einen Konter von Stadtrat Walter Hiller. Der beschied Nöken: "Wenn ich mit dem Fuß aufs Gras stehe, kann es auch nicht wachsen."

In eine andere Flanke stieß SPD-Stadtrat Reinhard Rabanser. Ihn störte die Einordnung des Seebads als "Ruhebad". Andernorts werde ein Spielplatz in Frage gestellt, jetzt würde es ihn nicht wundern, wenn mit dieser Ausrichtung am Seebad ein Schild "Eintritt für Kinder verboten" aufgestellt würde: "Das kann es nicht sein, wenn wir die Vision von Radolfzell als familienfreundliche Stadt entwickeln wollen." Auf seinen Antrag hin wurde der Passus "Das Gelände wird unter dem Arbeitstitel Ruhebad gestaltet" gestrichen.

CDU macht Ortstermin

Unter der neuen Reihe "Gehör(t)!" organisiert der CDU-Stadtverband Radolfzell im Seebad eine Aussprache mit Gästen und Stadträten. Der Termin für den Meinungsaustausch über die geplante Neugestaltung ist am Samstag, 24. März, um 11 Uhr im Seebad. Pächter und DLRG sollen an diesem Morgen einen Einblick in ihre Arbeitsbedingungen geben. Die CDU verspricht in ihrer Ankündigung, die Impulse aus diesem Treffen in den Arbeitskreis Bäder der Stadt einzubringen. Der Zeitrahmen für den Meinungsaustausch wird mit einer Stunde angegeben.