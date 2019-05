von Georg Lange

Mit mehr als einer halben Millionen Euro fördert die Stiftung 122 gemeinnützige Projekte von 108 Antragsstellern. Im Herbst werden weitere 250.000 Euro in Schulprojekte fließen.

Bild: Georg Lange

Karl Steidle (links) übernimmt von Günter Langbein (3.v.li.) den Vorsitz im Stiftungsrat der Messmer Stiftung. Ihm stehen Cornelia Messmer, Petra Bialoncig, Hermann Leiz sowie Arnulf Heidegger (weiter v.li.) beiseite.

Bild: Georg Lange

Von der Radolfzeller Messmer Stiftung erhalten im kleinen Saal des Milchwerks 108 Antragssteller Fördermittel in einer Gesamthöhe von mehr als einer halben Millionen Euro.

Bild: Georg Lange

Die Messmer Stiftung wolle auch in Zukunft Immobilieninvestments vornehmen, wenn das Projekt in der Renditeerwartung geeignet sei und einem sozialen Charakter entspreche, so Stiftungsratmitglied, Arnulf Heidegger.

Bild: Georg Lange

Babette Eidt (am Mikrofon) leitet das MaxCine am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell-Möggingen. Mit einer Gruppe von Ikarus-Botschaftern zeigt die von der Messmer Stiftung Begünstigte, wie Kinder und Jugendliche in die alltägliche Wissenschaft des Max Planck Instituts integriert sind.

Bild: Georg Lange

Die Spenden seien Investitionen in die Zukunft und sollen die Solidarität der Gesellschaft fördern, erläuterte der ehemalige Vorsitzende der Messmer Stiftung, Günter Langbein, im Radolfzeller Milchwerk.

Bild: Georg Lange

Der Radolfzeller Musikverein Liggeringen unterhielt die Gäste im kleinen Saal des Milchwerks.

Bild: Georg Lange

Bild: Georg Lange

"Inklusive der Ausschüttung im Herbst werden 40 Prozent der Spenden in Bildung investiert, 30 Prozent gehen in die Kultur, 20 Prozent in soziale Projekte sowie zehn Prozent in den Sport", erläutert Stiftungsratsmitglied Petra Bialoncig die Verteilung der diesjährigen Spenden der Messmer Stiftung.

Bild: Georg Lange

An seinem Geburtstag vertraut der Vorsitzende der Messmer Stiftung, Günter Langbein, seinem Nachfolger die Leitung des Stiftungsrates an.

Bild: Georg Lange

Oberbürgermeister Martin Staab betonte in seiner Rede im Radolfzeller Milchwerk die Bedeutung der Messmer Stiftung: "Sie ist aus dem Stadtleben nicht mehr wegzudenken."

Bild: Georg Lange

Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren begleiten die Forschung am Max Planck Institut in Radolfzell und zeigen Interesse an der Wissenschaft. Sie möchten später einmal die Sprache der Tiere erforschen, eine System zur Tornadowarnung oder einen gläsernen Unterwassertunnel zwischen Europa und Amerika entwickeln, das Ikarus-Projekt mit Videodaten bereichern oder das Verständnis zwischen Mensch und Tier verbessern.