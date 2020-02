von Natalie Reiser

Die Sonderausstellung „Radolfzell – wie‘s war, wie‘s isch“ wird bis zur Kulturnacht am 2. Oktober verlängert. Über 5.000 Besucher haben die Ausstellung gesehen. Aufgrund der guten Besucherzahlen sind die Fotografien nun weitere acht Monate im ersten Stock des Museums zu sehen.

Die Sonderausstellung ist die fünfte Ausstellung, die der Förderverein Museum und Stadtgeschichte Radolfzell kuratiert hat. Zum dritten Mal trafen die Mitglieder des Fördervereins eine Auswahl aus dem mittlerweile vollständig digitalisierten Fotoarchiv Liedl und dem Archiv des Fotoclubs Radolfzell. Über ein Jahr waren sie beschäftigt. Allein das Liedl-Archiv zählt über 50.000 Aufnahmen. „Die alten Fotografien sind teilweise noch auf Glas gebrannt und haben eine unglaubliche Schärfe“, berichtet Präsident Reinhard Rabanser.

Eine Reise durch die Zeit

In der Ausstellung werden prägnante Gebäude, Plätze und Straßenzüge in einem Vergleich von Früher zu Heute gegenübergestellt. Dafür versuchte Guido Moriell vom Fotoclub Radolfzell, die gleiche Perspektive zu finden, aus der die Aufnahmen vor 60, 70 oder noch mehr Jahren gemacht wurden. Entstanden ist ein emotionaler Rückblick. So fällt auf, dass die Häuserfronten allein durch ihre Fensterläden damals einen völlig anderen Charakter besaßen. Ein Foto zeigt Frauen, die in bodenlangen, weißen Kleidern und Hüten auf dem Seetorplatz stehen. Ein Kind sitzt etwas missmutig auf einem Schemel. Sicherlich eine gestellte Aufnahme. Trotzdem kann man sich in der Ansicht verlieren.

Reinhard Rabanser, Präsident des Fördervereins Museum und Stadtgeschichte Radolfzell, erzählt in der Sonderausstellung „Radolfzell – wie‘s war, wie‘s isch“ wie die Stadt sich verändert hat. Bild: Natalie Reiser

Den emotionalen Aspekt stellt auch Angélique Tracik, Leiterin des Fachbereichs Kultur, heraus: „Die Ausstellung ist aus den Erinnerungen der Mitglieder des Fördervereins entstanden.“ Museumsleiter Rüdiger Specht pflichtet bei: „Ein anderer Kurator hätte vielleicht einen objektiveren Anspruch gehabt.“ Neben der alten Stadtapotheke, der Kaiserpassage, dem Bahnhofsvorplatz und dem Milchwerk hängen Bilder des Seebads. Der Erkennungswert der Bilder sei hoch, sagt Rabanser. Besucher erinnerten sich oftmals spontan an Häuser, Straßen und Begebenheiten. Ebenfalls gut angenommen wurde das neue Angebot des Museumsplauschs: Die vier bisherigen Veranstaltungen waren ausgebucht. Einige werden aufgrund des großen Interesses wiederholt.

Einen solch aktiven Förderverein zu haben, sei ein großer Gewinn, wertet Tracik. Er unterstütze die Stadt darüber hinaus in verschiedener Weise darin, darzustellen, wie die Stadt sich verändert hat, nicht zuletzt auch finanziell beim Ankauf von Bildern. Rüdiger Specht zeigt beim abschließenden Gang durch die Ausstellung sein Lieblingsbild, die Fotografie eines Bauernhauses in der Stadtmitte. „Die ländliche Tradition der Stadt ist fast vergessen.“