von Georg Lange

War es nun Objektkunst, Malerei, Surrealismus, Fotografie oder Grafik – die „Kunst in der Kaserne„ war nie explizit eine Galerie, sondern ein Ausstellungsplatz für Künstler. Renate Endres stellte in den eigenen Räumen auf dem Kasernenareal aus, weil es ihr Freude bereitete und weil sie Künstler fördern wollte. Dadurch waren sie und die anderen Künstler von den Zwängen einer kommerziellen Galerie befreit.

Ohne die Zwänge einer kommerziellen Galerie

Die Unternehmerin wohnt nun in Konstanz und übergab den Platz an zwei junge Kunstschaffende, die das Projekt weiterführen. Im Fritz-Reichle-Ring 28 eröffnen Dinah und Benjamin Thaler am Freitag, 3. Mai, mit einer Vernissage die Ausstellung „Ouroboro“.

Ab 19 Uhr zeigen sie über zwei Etagen Werke von Christoph Dinges. Die Ouroboro-Figur stammt aus der Ikonographie des Alten Ägypten: eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt.

Plattform für Wagnisse und Experimente

Dinah und Benjamin Thaler gründeten am ehemaligen Wohnort in Stuttgart die Galerie SAGA – eigentlich aus einer Not heraus: Die Stuttgarter Galerielandschaft stellte immer wieder dieselben Künstler aus. Talente aus dem künstlerischen Umfeld blieben unberücksichtigt. „Es gab kein Wagnis und kein Experiment“, erinnert sich Benjamin Thaler.

Das Paar schuf eine neue Plattform, wandelte das eigene Atelier an Samstagen zu einer Galerie um und etablierte sich mit Ausstellungen zeitgenössischer Künstler.

Christoph Dinges ist der Künstler der ersten Werkschau

Unter ihnen auch Christoph Dinges. Der multimedial arbeitende Künstler, Maler, Zeichner und Bildhauer schafft surreal anmutende Werke der Postmoderne – angesiedelt zwischen Hochglanzmagazinen und einer Do-it-yourself-Ästhetik. „Seine Bilder, Objekte und Skulpturen bringen immer einen kleinen Witz mit sich“, sagt Dinah Thaler. Wie beispielsweise ein Gartenschlauch mit einer Schraube. Da müsse man nicht wissen, was Ouroboro heiße. Allein von der Bildersprache her erkenne man die Schlange. Mit Christoph Dinges erlebt der Besucher neue Formen des Ausdrucks. Er sei für den Auftakt prädestiniert, wisse, wie man die Räume erobert, so Dinah Thaler.