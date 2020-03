Bei dem Projekt „Writer in Residence“ werden Kinder- und Jugendbuchautoren nach Radolfzell eingeladen, um ihre Bücher den Kindern der Grundschulen von Radolfzell und den Ortsteilen vorzustellen.

Auf diese Weise soll den Grundschülern die bunte und vielfältige Welt der Kinderliteratur vermittelt und der Spaß am Lesen und an Geschichten gefördert werden. Die Kinder haben die Möglichkeit, mit dem Autor ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, wie Geschichten und Bücher entstehen. Vom 23. bis 27. März finden in der Stadtbibliothek in Radolfzell zehn Lesungen für rund 400 Grundschüler statt.

Autor Michael Petrowitz

Michael Petrowitz, geboren in Berlin, hat Jura und an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb) Drehbuch studiert und den Robert-Geisendörfer-Preis in der Kategorie „Kinderfernsehen“ erhalten. Neben seiner Arbeit als Autor unterrichtet er seit vielen Jahren im medienpädagogischen Bereich und hat Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer beigebracht, wie man Geschichten schreibt.

Seit 2015 veröffentlicht er Kinderbücher, hält leidenschaftlich gern Lesungen und gibt Schreibworkshops. Michael Petrowitz lebt zusammen mit fünf Kindern, vier Schildkröten, drei Schreibmaschinen und einer Frau in Berlin. Seine Bücher „Besuch aus dem Weltraum“, „Kung-Fu im Turnschuh“ und die Reihe „Das wilde Uff“ sind im Ravensburger Buchverlag erschienen.

Autor Rüdiger Bertram

Rüdiger Bertram wurde 1967 in Ratingen geboren und arbeitete nach seinem Studium der Geschichte, Volkswirtschaft und Germanistik zunächst als freier Journalist bei der „Zeit“. Heute schreibt er Drehbücher und hat zahlreiche Bücher für Kinder veröffentlicht.

Kinderbuchautor Rüdiger Bertram. | Bild: Random House/Isabelle Grubert

Mit seiner Frau und seinen beiden Kindern lebt er in Köln. Gemeinsam mit dem Illustrator und Comiczeichner Heribert Schulmeyer hat er die erfolgreichen Comicserien „Coolman und ich“ und „Die Jungs vom S.W.A.P.“ sowie „Mika der Wikinger“ und viele weitere Kinderbücher herausgebracht. Seine Bücher sind bislang in über 25 Ländern erschienen.

Stiftung unterstützt Projekt

Alle Lesungen finden dieses Jahr in der Stadtbibliothek statt. Das Leseförderungsprojekt „Writer in Residence“ wird von der Erika- und Werner-Messmer-Stiftung unterstützt.