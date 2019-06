Sie ist eine von drei neuen Stadträten im Radolfzeller Gemeinderat: Daniela Löchle wurde zum ersten Mal überhaupt in das Gremium berufen. Die gebürtige Gottmadingerin lebt seit 29 Jahren in Radolfzell und gehört seit 2014 der Freien Grünen Liste (FGL) an. Schon 2014 kandidierte sie für den Gemeinderat, bekam aber damals nicht genug Stimmen. In dieser Zeit übernahm sie den Vorsitz des Ortsverbands. Vom ersten Listenplatz klappte es aber dieses Mal bei der Wahl.

Als Grund für den gestiegenen Bekanntheitsgrad und dem einhergehenden Votum der Wähler nennt Daniela Löchle ihr ehrenamtliches Engagement. Lange war sie als Vorstand im Gesamtelternbeirat tätig, zudem gehört sie zu den Gründungsmitgliedern des Bürgerbündnisses Radolfzell für Demokratie. „Ich konnte mir so einen Namen machen“, sagt sie. Und sie sei nicht die Einzige, die sich für Radolfzell einsetzt. „Das zieht sich durch die Familie“, sagt Löchle schmunzelnd. Ihr Sohn Leon gehört dem Jugendgemeinderat an und ist im vergangenen Monat gerade erst wiedergewählt worden. Ihre Mutter, mit der sie 1987 nach Radolfzell zog, ist seit Jahren im Freundeskreis Asyl aktiv.

Nun wird Daniela Löchle im Gemeinderat das Stadtgeschehen mit beeinflussen. Das bringe auch eine große Verantwortung mit sich. Für Daniela Löchle allerdings kein Grund, nervös zu werden. Als Vorsitzende der FGL habe sie bereits viel von dem mitbekommen, was in den Gemeinderatssitzungen passiere. Zudem habe sie durch den Gesamtelternbeirat als sachkundige Bürgerin im Ausschuss Bildung, Soziales und Sicherheit Rederecht gehabt. Und auch als Gast nahm sie zuvor schon an Sitzungen teil, wenn sie das Thema interessierte.

Jetzt selbst mitreden zu dürfen, sei toll, sagt Daniela Löchle: „Ich freue mich darauf, das aus der ersten Reihe zu können.“ Sie sieht ihr neues Amt als Möglichkeit, die Stadt verbessern und etwas bewegen zu können. Besonders am Herzen liegt ihr die Radolfzeller Jugend. „Bei der Ausstattung an unseren Schulen haben wir noch Luft nach oben. Da würde ich wirklich gerne weiter machen“, nennt sie eines ihrer Ziele.

Zudem möchte sie den Jugendgemeinderat stärker mit einbeziehen und sich dafür einsetzen, dass die Jugendlichen in der Stadt besser akzeptiert werden. Es brauche Plätze, an denen der Nachwuchs sich treffen und seine Freizeit genießen könne, schließlich sei Radolfzell nicht nur für die Erwachsenen da. Auch anderen Themen möchte sie sich mit aller Kraft annehmen: „Ich freue mich schon auf die Herausforderung.“

Dabei ist Daniela Löchle bewusst, dass die Funktion als Stadträtin auch anstrengende Seiten mit sich bringt: „Das Amt fordert Zeit.“ Der Radolfzeller Gemeinderat ist für lange Sitzungen bekannt.